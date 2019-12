Ein ETH-Forscher erklärt in Madrid wie lernende Algorithmen den Regenwald retten

Ein Computerwissenschafter der an der Weltklimakonferenz in Madrid spricht? Ja, denn gefragt sind nicht nur Klimatologen, sondern Forscher, die neue Wege zur Lösung der vielfältigen Klimaprobleme anbieten. So wie David Dao vom Institut für Computing Platforms der ETH Zürich, der heute im «Pavilion of the Americas» seine Forschung vorstellen wird.

Dao ist Spezialist für maschinelles Lernen und hat zuvor im Silicon Valley an selbstfahrenden Autos gearbeitet. David Dao sagt: