Digitale Welt Weil unser Hirn durch das Internet völlig überreizt ist: Neuer Ratgeber liefert Tipps für eine digitale Balance Der digitale Konsum macht uns verrückt. Aber wer dies einschränken will, muss die entstandene Lücke gut füllen, damit es langfristig klappt. Die Journalistin und Autorin Anna Miller zeigt ihrem Buch «Verbunden» konkrete Lösungen auf.

Auf vielen Apps kann man unendlich lang scrollen – das ist verhängnisvoll, denn so verbringt man mehr Zeit online, als man ursprünglich wollte. Bild: Sopa Images / LightRocket

Gehören Sie auch zu jenen, die Ihr Handy nie weglegen können?

Anna Miller: Ich finde es teilweise eine Herausforderung, ja. Ich bin Jahrgang 1987. Als all die tollen elektronischen Geräte und das Internet aufkamen, war ich euphorisch und wollte alles ausprobieren. In den letzten acht Jahren hat sich meine Beziehung zur digitalen Welt verändert. Sie wurde problematisch. Ich hätte einen Ratgeber gebraucht, der mir hätte heraushelfen können. Man sagt doch, man schreibt das Buch, das man eigentlich selbst braucht. Das habe ich gemacht.

Anna Millers «Verbunden» erscheint am 23. Februar 2023 im Ullstein Taschenbuch Verlag. Bild: PD

Warum wurde Ihre Beziehung zum Internet problematisch?

Online zu sein hat mir mehr Zeit und Energie weggefressen, als mir lieb war. Statt Gitarre spielen zu lernen – was ich schon immer mal wollte – habe ich etwa viele Abende vor dem Fernseher, dem Laptop oder dem Handy verbracht. Das hat mich nicht erfüllt. Und das ist so gewollt.

Was meinen Sie damit?

Hinter vielen Programmen stehen ganz viele schlaue Menschen, die möchten, dass wir so viel Zeit wie nur möglich mit ihren Apps oder auf ihren Seiten verbringen. Denn das bedeutet für sie Einnahmen zu generieren. Wir leben heute in einem Aufmerksamkeitskapitalismus. Wie es uns dabei geht, ist nebensächlich.

Anna Miller lebt in Zürich und London, befindet sich aktuell aber auf Weltreise. Bild: Peter Hauser

Über die Autorin Anna Miller ist als freie Journalistin, Autorin und Expertin für digitale Achtsamkeit tätig. Sie hat Positive Psychologie studiert. Dieser Forschungszweig beschäftigt sich damit, zu ergründen, wie man das Leben lebenswert macht. Erkenntnisse daraus sind auch in ihr Buch geflossen. (aye)

Deshalb plädieren Sie in Ihrem Buch für «digitale Balance». Aber wie geht das?

Ich vergleiche den Internetkonsum gerne mit Essen. Digital Detox, also sich für einige Zeit komplett von der Onlinewelt zu verabschieden, ist wie eine Fastenkur. Das ist eine gute Sache, um unser System wieder zu beruhigen. Danach geht das Leben aber meistens weiter wie zuvor. Damit man langfristig einen gesunden Abstand zur digitalen Welt erreichen kann, also eine Balance findet, braucht es eine digitale Ernährungsumstellung.

Dafür haben Sie konkrete Tipps.

Genau. Wir müssen uns mit uns selbst und nicht nur mit unserem Internetkonsum auseinandersetzen. Ich ermutige meine Leserinnen und Leser, sich eine Reihe von Fragen zu stellen. Zum Beispiel: Warum scrolle ich schon seit einer Stunde durch Social Media? Versuche ich damit negative Emotionen zu unterdrücken? Tut mir das gut? Was würde mir stattdessen guttun? Womit möchte ich mehr Zeit verbringen?

Die wichtigsten Tipps für digitale Balance aus dem Buch Selbstreflexion : Zuerst muss man herausfinden, wie man derzeit online unterwegs ist, und weshalb man das ändern möchte.

: Zuerst muss man herausfinden, wie man derzeit online unterwegs ist, und weshalb man das ändern möchte. Wünsche formulieren : Wenn man weiss, dass man beispielsweise neben der Arbeit nur noch eine Stunde am Tag online verbringen möchte, gilt es das zeitliche Vakuum, das beim Wegfallen des Internetkonsums entsteht, zu füllen. Und zwar mit Dingen, die glücklich machen. Beispielsweise indem man sich ein neues Hobby zulegt. Das gibt Halt und Struktur.

: Wenn man weiss, dass man beispielsweise neben der Arbeit nur noch eine Stunde am Tag online verbringen möchte, gilt es das zeitliche Vakuum, das beim Wegfallen des Internetkonsums entsteht, zu füllen. Und zwar mit Dingen, die glücklich machen. Beispielsweise indem man sich ein neues Hobby zulegt. Das gibt Halt und Struktur. Körper wahrnehmen : Damit der Kopf raus aus der digitalen und zurück in die reale Welt kommen kann, hilft Sport – egal welcher. Hauptsache ist, dass man durch ihn den eigenen Körper wieder spürt, also auch wieder mehr präsent ist. Nebenbei kann Sport auch Haltungsschäden entgegenwirken, die entstehen, wenn wir krumm vor unseren Bildschirmen sitzen.

: Damit der Kopf raus aus der digitalen und zurück in die reale Welt kommen kann, hilft Sport – egal welcher. Hauptsache ist, dass man durch ihn den eigenen Körper wieder spürt, also auch wieder mehr präsent ist. Nebenbei kann Sport auch Haltungsschäden entgegenwirken, die entstehen, wenn wir krumm vor unseren Bildschirmen sitzen. Realer Abstand : So offensichtlich es auch ist, aber physischer Abstand zu internetfähigen Geräten hilft. Man kann etwa die Regel aufstellen, dass das Smartphone im Schlafzimmer tabu ist oder man lässt das Handy beim ÖV-Fahren bewusst in der Tasche.

: So offensichtlich es auch ist, aber physischer Abstand zu internetfähigen Geräten hilft. Man kann etwa die Regel aufstellen, dass das Smartphone im Schlafzimmer tabu ist oder man lässt das Handy beim ÖV-Fahren bewusst in der Tasche. Weniger Senden und Empfangen: Ständig allen zurückschreiben oder das Gefühl zu haben, einen Moment mit der Handykamera einfangen zu müssen, führt zu ständigen Unterbrechungen im Alltag. Miller empfiehlt deshalb, sich zu fragen, mit wem man was und wann teilen will – und auf welchem Kanal. (aye)

Und was kommt danach? Verlässt man den nervigen Familienchat?

Das möchte ich damit nicht sagen. Aber man kann neue Grenzen setzen. Etwa wenn die Tante einem tausend Nachrichten und Emojis schickt, die einen überfordern, kann man sagen: «Du, bei mir ist gerade sehr viel los. Wollen wir uns nicht einfach nächste Woche wieder einmal treffen? Dann kannst du mir alles erzählen.» Aber auch auf der Arbeit kann man klar kommunizieren, dass man etwa erst wieder am Montag erreichbar sein wird.

Und haben Sie das gemacht? Sind Sie da nicht auf Widerstand gestossen?

Ja, das habe ich. Und ich war überrascht, dass es für die meisten kein Problem ist, wenn man diese Grenzen setzt.

Wie viel Zeit haben Sie heute schon online verbracht?

Zu viel! Sechs Stunden. Zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, dass ich gerade auf Weltreise bin. Jetzt bin ich in Australien, es ist schon Abend und ich habe mein Handy den Tag durch für die Arbeit genutzt. Trotzdem war ich heute länger online, als mir lieb ist.

Sie haben also Ihr Ziel einer digitalen Balance noch nicht erreicht?

Nein, das ist ein langer und wahrscheinlich nie endender Prozess. Ich muss mich jeden Tag neu fragen, ob ich gerade bewusst digital unterwegs bin. Und wenn nein, weshalb. Digitale Balance ist für mich also viel mehr eine Lebenseinstellung als ein Ziel. Mit dem Gitarrespielen lernen hat es inzwischen aber geklappt. Selbst auf Weltreise übe ich fleissig, dank einer App. Das zeigt gerade: Digitalisierung per se ist nicht schlecht, doch unser Umgang damit und die Art und Weise, wie Technologie in einigen Bereichen derzeit eingesetzt wird, ist toxisch.