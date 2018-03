Der kleine Techno-Helfer ist ein Geschenk der Stiftung "Planètes Enfants Malades" an das Kantonale Autismus-Zentrum in Lausanne. Am Montagmorgen gab Nao eine erste Kostprobe seines Könnens ab.

Der drollige Roboter kann etwa Sportarten nachahmen, die Schülerinnen und Schüler müssen dann erraten, zu welcher Sportart die Bewegungen passen.