Seit Dienstagabend verteilt Google die neue Version 68 seines Chrome-Browsers. Die wichtigste Neuerung: Chrome warnt dich jetzt direkt in der Adresszeile vor Webseiten, die deine Daten unverschlüsselt im Netz übertragen. Gemeint sind Webseiten, die statt des sicheren HTTPS-Protokolls noch immer unsichere HTTP-Verbindungen nutzen.

Googles Aktion scheint also eine ziemlich vernünftige Sache zu sein, zumal die Webseitenbetreiber mehrere Jahre Zeit hatten, auf eine sichere Verbindung zu wechseln. Google hat bereits 2014 gewarnt, dass man unverschlüsselte Webseiten künftig als unsicher markieren werde.

Nun macht der Internet-Riese also Nägel mit Köpfen. Aber so richtig kapiert haben es noch immer nicht alle Webseitenbetreiber. «Von den weltweit 500 meistbesuchten Websites übertragen nach wie vor rund 20 Prozent die Daten ihrer Nutzer unverschlüsselt im Netz», schreibt der australische IT-Sicherheitsexperte Troy Hunt. Selbst Grossfirmen scheren sich also zum Teil keinen Deut um die Sicherheit und Privatsphäre ihrer Nutzer und Kunden.

Das sind die Webseiten, die auf deine Privatsphäre pfeifen

Gleichzeitig mit Googles Einführung des HTTP-Prangers im Chrome-Browser haben die beiden IT-Sicherheitsforscher Troy Hunt und Scott Helme die Webseite WhyNoHTTPS.comins Leben gerufen. Sie ist laut Eigenbeschreibung das «Who-is-Who der grössten Websites der Welt, die unsicheren Datenverkehr nicht auf sichere Verbindungen umleiten».

Auf der Pranger-Liste finden sich bekannte Namen wie Baidu (die grösste Suchmaschine in China), der Expressversand Fedex oder Medien wie BBC.com, Daily Mail und FoxNews.

Natürlich gibt es auch bekannte Schweizer Firmen, Organisationen und Universitäten, die es nicht geschafft haben, ihre Webseite über eine sichere Verbindung zu übertragen. Bekannte Namen auf der folgenden Liste sind 20 Minuten, RTS (Télévision Suisse Romande), der Kanton Bern, Meteonews und mehrere Universitäten.