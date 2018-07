Es geht nicht recht voran mit öffentlichem WLAN in den Schweizer Städten. In Bern hat der Stadtrat die Forderung nach einem kostenlosen flächendeckenden WLAN (kabelloser Internetzugang) im Januar abgelehnt. In Zürich hat ein Jahr zuvor das Elektrizitätswerk EWZ entschieden, ihr Pilotprojekt für Gratis-WLAN in der Innenstadt nicht weiterzuführen. In Basel gibt es Hotspots, die nur Touristen mit Gästekarte zur Verfügung stehen. Und die WLAN-Hotspots von Genf, Lausanne und Luzern stehen zwar allen offen, beschränken sich aber auf gut frequentierte öffentliche Plätze.

Offensichtlich hält sich das Bedürfnis nach einer höheren WLAN-Abdeckung bei den schätzungsweise sechs Millionen Smartphonenutzern der Schweiz in Grenzen. Hauptgrund ist, dass viele Nutzer mit Flatrate-Abos unabhängig von WLAN über das Telefonnetz surfen. Die Datenübertragungsraten sind inzwischen hoch genug, um auch grosse Dateien zu versenden und Youtube-Videos zu schauen.