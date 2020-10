Es gibt Dinge, mit denen will man sich nicht wirklich befassen. WC-Bürsten sind so ein Ding. Ich habe es trotzdem getan, weil mein altes Bürsteli in die unhygienischen Jahre gekommen war. Es musste ein neues her. Ein hygienischeres, ein schickeres.

Was mich schon beim ersten Einsatz überzeugt: Das Ding tropft und spritzt nicht. Einmal kurz am WC-Rand abklopfen, und weg ist das Wasser. Die Bürste ist so trocken, dass der Behälter, welcher unkompliziert an die Wand geklebt werden kann, unten mit Schlitzen versehen ist. Die Zeiten des «Bakterienteichs» in dem Behälter der Bürste ist damit vorbei.

Noch ein gewaltiger Pluspunkt der chinesischen No-Name-Bürste: Der weiche Silikonkopf kommt problemlos unter den Rand und in tiefer gelegene WC-Ecken.

Ein Nachteil ist, dass man mit dem Teil nicht richtig scheuern und putzen kann, dafür ist es zu nachgiebig. Und der Griff könnte ergonomischer sein. Aber so lange will man das Ding ja gar nicht in der Hand halten.