Die süssen Alternativen – was taugen Zuckerersatzstoffe wirklich?

Klar, in Schokolade und Guetzli ist er drin. Zucker lauert aber auch in Fruchtjoghurt und Müesli, in Bouillon und Fertigpizza. 2015 haben sich zehn Schweizer Firmen, darunter Nestlé Schweiz, Emmi Schweiz und Wander AG auf die Initiative von Gesundheitsminister Alain Berset hin verpflichtet, den Zuckergehalt in Joghurt und Müesli zu senken. 2017 unterzeichneten vier weitere Unternehmen die sogenannte Erklärung von Mailand.

Eine Erhebung des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen zeigte 2019: Die Firmen sind auf dem Weg. Und bis 2024 sollen noch einmal 10 Prozent Zucker aus Joghurts und 15 Prozent aus Müsli verschwinden. Ernährungsexperten genügt das nicht. Sie fordern, wie in Frankreich und anderen Ländern schon üblich, auch für die Schweiz den Nutriscore.

Zu ihnen gehört Annette Matzke, Ernährungswissenschafterin und Mitglied von Public Health Schweiz, dem nationalen Fachverband, der sich für die Gesundheit der Bevölkerung einsetzt. «Eine Skala von A bis E würde im Laden rasch und unkompliziert eine gesündere Wahl ermöglichen», ist sie überzeugt. Nestlé und Danone verwenden die Nährwertkennzeichnung bereits. Aldi führt sie schrittweise ein, Coop und Migros ziehen nun nach. Sie testen die Lebensmittelampel während zweier Jahre.

Denn es muss nicht Zucker draufstehen, wo trotzdem Zucker drin ist: Nebst klassischem Zucker (Saccharose), gibt es Milchzucker (Lactose), Traubenzucker (Glucose) und Fruchtzucker (Fructose). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät, den Konsum auf 50 Gramm pro Tag zu beschränken. Gemäss dem Schweizer Konsumentenschutz nimmt die Bevölkerung aber doppelt so viel Zucker zu sich. Also auf Datteln, Ahornsirup und Kokosblütenzucker ausweichen, denkt man sich. Doch das ist oft nicht besser, wie sich zeigt.

Ernährungswissenschafterin Annette Matzke sagt: «Kein Ersatz ist besser als Zucker. Besser als Zucker ist nur kein Zucker.» Morgens Früchte statt Früchtejoghurt dem Müesli beimischen, empfiehlt sie zum Beispiel. Oder sich mit einem Spaziergang statt mit Schoggi belohnen und so Hirn und Körper austricksen.

Honig