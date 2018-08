In der bevorstehenden kühlen Jahreszeit gehören Animalprints – Stoffdrucke in Tierfell-Optik – zu den heissesten Trends. Klar, das waren sie bereits schon in der letzten und der vorletzten Saison, so gilt etwa der Leo-Mantel längst als Klassiker. Aktuell aber sind die Entwürfe der Designer an Erotik kaum zu überbieten. Sie signalisieren Stärke – auch eine Reaktion der Modeschöpfer auf die #Metoo-Bewegung der Frauen, die immer noch anhält.

Und anders als in den vergangenen Jahren kombiniert man die Animal-Prints – die meisten glücklicherweise pelzfrei – heute nicht mehr mit dezenten Teilen wie Jeans, schwarzen Cowboy-Stiefeletten und weissem T-Shirt, sondern setzt von Kopf bis Fuss auf die Musterung.

Der Leopardenkönig

Das Treiben wird immer wilder. So geht das Streifenmuster des Zebras frei jeglicher Hemmungen mit den Leo-Tupfern eine spannende Liaison ein, und die unverkennbaren Tigerstreifen vermischen sich mit den Mustern von Schlangenhaut. Zumindest, wenn es nach den Designern geht. Gesehen etwa an den Herbst-/Winterschauen 2018/2019 von Max Mara, Balenciaga, Roberto Cavalli oder Dolce & Gabbana.

Vom Oversize-Mantel über den wallenden Seidenrock bis hin zu über und über bedruckten semitransparenten Leggings: Ohne tierisches Muster lief gar nichts, die Models wurden in veritable Raubkatzen verwandelt. Einige Designer wagten sich sogar noch einen Schritt weiter und tauchten ihre Entwürfe in Knallfarben, etwa leuchtendes Rot oder Blau. Die Amerikaner Jeremy Scott und Tom Ford waren so mutig.