Viren Schnelltests: Das kleine Chemielabor für das Badezimmer Die entscheidenden roten Linien in Schnelltests entstehen mit tierischer Hilfe. Mit dem Verbot von Tierversuchen würde das Testsystem verunmöglicht.

Eine Apothekerin wertet einen Covid-19 Antigen-Schnelltest aus und gibt drei Tropfen nasalen Abstrich einer getesteten Person auf den Teststreifen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Was früher nur relevant für Frauen in gebärfähigem Alter war, ist heute allgegenwärtig – der Selbsttest. Doch ob Schwangerschaftshormon aus dem Urin oder Antigene aus dem Nasenabstrich: die Funktionsweise der Tests für den Hausgebrauch ist immer gleich.

Die Liste der Inhaltsstoffe gibt Hinweise: «Monoklonale Antikörper» sind drin - wahlweise von Maus, Kaninchen, Huhn oder Ziege und «Goldpartikel». Wer nun glaubt, dass das Gold erklärt, warum die Tests so teuer sind, irrt. Die Antikörper kosten pro Milliliter mehrere hundert Franken. Um sie zu produzieren, wird einem Tier jener Stoff gespritzt, den man später finden möchte. Also zum Beispiel das Schwangerschaftshormon hCG oder die Eiweisse, die als Antigene in der Nase des Menschen zu finden sind.

Künstlich hergestelltes Protein verabreicht

«Den Tieren wird ein künstlich hergestelltes Protein verabreicht, welches das Virus nachahmt», betont eine Sprecherin des Covid-Testherstellers Roche. Das Immunsystem des Tiers erkennt die Injektion als fremd und bildet Antikörper dagegen. Die Zellen, die diese Antikörper herstellen, kann man aus dem Blut isolieren und im Labor am Leben erhalten. Sie arbeiten in ihren Glasschälchen weiter und werden vermehrt. Insofern stammen die Antikörper auf den Teststreifen nicht mehr von leibhaftigen Mäusen, Kaninchen oder Ziegen. Bei Hühner werden ohnehin nur die gelegten Eier verwendet.

Das hat den grossen Vorteil, dass für den Test «reine» Antikörper zur Verfügung stehen, die ausschliesslich auf Schwangerschaftshormon oder Antigen reagieren. Das eben heisst «monoklonal».

Gold ist an einen Teil der Antikörper geheftet

Die Antikörper werden nun auf einen Träger aufgebracht. Und sobald Nasenabstrichlösung oder Urin mit dem gesuchten Inhaltsstoff damit in Verbindung kommt, ziehen sie den Stoff an wie ein Magnet. Diese Bindung ist für unser Auge unsichtbar. Deshalb kommen die Goldpartikel ins Spiel. Sie haben einen Durchmesser von 0,00003 Millimeter und sind an einen Teil der Antikörper angeheftet. In einem ersten Schritt verbinden sich das Hormon oder das Antigen mit einem goldigen Antikörper und wandern nun gemeinsam über den Teststreifen.

Im zweiten Schritt trifft das Pärchen auf einen Dritten: eine zweite Portion Antikörper, die unsichtbar in Linienform auf der Membran festliegt. Diese Antikörper wollen sich ebenfalls mit dem Hormon oder Antigen verbinden. Darum halten sie unabsichtlich ihre goldenen Kollegen mit auf. Und wenn viele goldene Antikörper übereinander liegen, ergibt sich eine rote Farbmarkierung – die Testlinie.

Mutation erschweren Zuverlässigkeit

Die Kontrolllinie entsteht ähnlich. Hier reagieren aber zwei Antikörper ohne die Verkupplung durch hCG oder Antigen aufeinander. Die Kontrolllinie zeigt an, dass die Flüssigkeit wirklich über die Membran gelaufen und oben angekommen ist. Und falls der Test zum Beispiel zu heiss gelagert wurde und die Antikörper zerstört sind, wird die Linie nicht ausgebildet. Die Zuverlässigkeit der Tests hängt aber vor allem davon ab, ob das ursprünglich dem Wirtstier verabreichte Protein, das Antikörper hervorrief, immer noch zum gesuchten Antigen passt. Die Mutationen des Corona-Virus erschweren das.

Gefährdetes Testsystem wegen der Initiative zum Tierversuchsverbot

Die Initiative zum Tierversuchsverbot könnte das Testsystem zu Fall bringen. «Sie enthält neben einem Verbot von Tierforschung und klinischer Forschung am Menschen auch ein komplettes Handels- und Importverbot für Produkte, die ganz oder teilweise unter Anwendung von Tierversuchen entwickelt wurden», warnt Roche. «Die Entwicklung von Antikörpern durch Einsatz von Tieren würde in diese Kategorie fallen. Damit wäre der Import von vielen Tests erschwert oder unmöglich.»