Trend «Das Fett ist die grosse Kunst»: «Gelateria di Berna»-Chef über das Für und Wider veganer Glacé Die Nachfrage nach veganem Glacé ist steigend. Jedes dritte Speiseeis, das bei der «Gelateria di Berna» über den Verkaufstisch geht, ist eines ohne Milchzutaten. Ein Gespräch mit dem Mitbegründer der mittlerweile schweizweit bekannten Gelateria.

Für die Berner Glacéproduzenten gilt die Devise, mit lokalen Produkten Gelati herzustellen. «Wir wollen nicht ein halbfertiges Produkt einkaufen und anrühren», sagt Hansmartin Amrein von der «Gelateria di Berna» im Video der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Berner Glacés gehen mittlerweile nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch in Zürich und seit kurzem in Basel über die Theke.

Hansmartin Amrein. Keystone-SDA

Vegane Glacé ist gemäss Amrein ein Trend, aber ein anspruchsvoller. Die Herausforderung bestehe darin, den Fettgehalt einer Hafermilch mit lokalen Ölen oder Fetten anzureichern. «Das ist die grosse Kunst, schliesslich muss die gewünschte Cremosität erreicht werden.»