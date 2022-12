Covid-19 Swissmedic lässt die im Moment einzige medikamentöse Prophylaxe gegen Corona zu Höchstrisiko-Patienten, die mit der Covid-19-Impfung keinen Schutz aufbauen können, haben nun mit dieser Antikörper-Behandlung von Astrazeneca eine Möglichkeit, sich doch vor einer schweren Erkrankung zu schützen.

Swissmedic hat die Antikörper-Behandlung mit den Antikörpern Tixagevimab und Cilgavimab zur Vorbeugung gegen Covid-19 zugelassen. Imago/Chris Sweda

Die Covid-Impfungen wirken erfolgreich als Vorbeugung gegen schwere Corona-Erkrankungen. Nun hat die Arzneimittelbehörde Swissmedic das einzige im Moment einsetzbare Medikament zur Covid-19-Prophylaxe zugelassen. Dabei handelt es sich um die Antikörperkombination Tixagevimab und Cilgavimab der Firma Astrazeneca namens Evusheld, die unter Auflagen vom Bund beziehungsweise der Krankenversicherung vergütet wird.

«Die Antikörperkombination ersetzt aber auf keine Art und Weise die Covid-Impfungen», hält Lukas Jaggi von Swissmedic fest.

«Evusheld ist nur für Menschen gedacht, die mit der Impfung keinen Schutz aufbauen können.»

Das sind im speziellen immunsupprimierte Patienten mit Krebs, Multipler Sklerose, Transplantationen oder rheumatoider Arthritis. Das neue Medikament sei deshalb hochwillkommen in der Schweiz, sagt Jaggi, weil diese immungeschwächten Personen im Gegensatz zur allge­meinen Bevölkerung ein bis zu dreimal so hohes Risiko einer Spitaleinweisung und ein doppelt so hohes Sterberisiko haben.

Einsatz nur, wenn die Impfung nicht gewirkt hat

«Die immunsupprimierten Patienten, welche eine Behandlung mit Evusheld erhalten sollen, müssen 3 bis 4 Dosen eines mRNA-Impfstoffes erhalten haben, ohne eine reichende Antikörperantwort gebildet zu haben», ergänzt Daniel Widrig, Sprecher von Astrazeneca. Festgeschrieben wird das durch die Kriterienliste der Schweizer Gesellschaft für Infektiologie (SSI).

Hochrisiko-Patienten werden vor einer Lockdown-Situation bewahrt

Das Medikament ist nicht für die breite Masse zugelassen, sondern nur für Spezialfälle vorgesehen. «Die Anforderungen an die Verschreibung durch einen Facharzt sind dementsprechend hoch», sagt Jaggi. Das Ziel sei der Schutz vulnerabler Patienten, die nicht von der Impfung profitieren konnten und deshalb oft weiterhin in einer Lockdown-ähnlichen Situation leben müssten, sagt Widrig.

In der Schweiz leben rund 200’000 Patienten mit einem geschwächten Immunsystem. 10’000 davon wurden von der Schweizer Gesellschaft für Infektiologie als Höchst-Risikopatienten definiert, die durch eine passive Immunisierung geschützt werden sollen. «Der Bund hat bisher 5000 Medikamente gekauft, um rund 2500 – also rund jeden vierten dieser Patienten schützen zu können», sagt Widrig. Aufgrund der bereits gelieferten Dosen, müsse aber davon ausgegangen werden, dass erst einige Hundert dieser 10’000 Hochrisiko-Patienten einen solchen Schutz erhalten haben. Das soll sich nun ändern.

Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren

Swissmedic hat dieses Medikament beschleunigt und befristet zugelassen. Sie darf an Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren verschrieben werden, die nicht fähig sind, eine angemessene Immunantwort auf Sars-CoV-2 zu entwickeln. Zurzeit der Abgabe dürfen die Patienten nicht mit dem Coronavirus infiziert sein und auch keinen Kontakt zu einer infektiösen Person hatten. Bei Swissmedic in Prüfung sind zurzeit noch weitere Anwendungen des Medikaments, zum Beispiel zur Behandlung nach einer Infektion.