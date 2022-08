Covid-19 Coronatrend nach unten verlangsamt sich leicht – Omikron-Infizierte sind allerdings länger ansteckend Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet weniger Neuinfektionen und stabile Hospitalisationen. Doch die Omikron-Infizierten sind länger infektiös als bisher angenommen.

Die Omikron-Variante ist länger ansteckend als Delta, sagen US-Forscher. Naeblys / iStockphoto

Die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) gestern gemeldeten laborbestätigten Coronafälle gehen weiter zurück, allerdings nicht mehr so schnell wie in der Vorwoche. 17'015 Neuinfektionen innerhalb einer Woche werden ausgewiesen, das sind rund 1200 weniger als in der Woche zuvor.

Die Hospitalisationen und die Todesfälle bleiben stabil mit 205 Spitaleinlieferungen (Vorwoche 200) und 15 Coronatoten (Vorwoche 14). Die Fallzahlen sind zwar aufgrund der Testmüdigkeit und der daraus folgenden hohen Dunkelziffer von Faktor 8 bis 10 nicht sehr aussagekräftig, zeigen aber doch den weiteren Trend nach unten an.

Bestätigung der endemischen Lage

Ob die leicht flacher werdende Kurve mit infizierten Ferienrückkehrern zu tun hat, lässt sich im Moment nicht sagen. Der Trend nach unten bestätigt aber, dass sich die Schweiz nun in einer endemischen Lage befindet. So gibt es denn auch regionale Unterschiede.

Die meisten Ansteckungen in der Schweiz gab es in den letzten zwei Wochen vor allem im Norden des Landes, am meisten in den Basler Kantonen und in Schaffhausen, gefolgt von Zürich, Aargau und Bern. Die meisten Hospitalisationen gab es dagegen in der Mitte der Schweiz im Kanton Uri, derweil das Wallis die meisten Coronatoten beklagt.

Länger infektiös als mit der Delta-Variante

Zu 100 Prozent dominierend ist in der Schweiz die Coronavariante Omikron. Eine Studie aus den USA zeigt nun, wie lange mit Omikron BA.1 infizierte Menschen infektiös sind: einiges länger als mit der Vorgängervariante Delta.

Die Forschenden vom Ragon Institut in Cambridge untersuchten Covid-Patienten zwischen Juli 2021 und Januar 2022, die etwa zur Hälfte mit Delta oder mit Omikron infiziert waren. Sie interessierten sich dabei dafür, wie lange es vom positiven PCR-Test bis zum Zeitpunkt dauerte, bis sich die Coronaviren nicht mehr vermehren konnten.

Im Mittel acht Tage ansteckend

Die US-Forscher fanden dabei heraus, dass es vom Symptombeginn oder dem positiven Test bei Delta im Durchschnitt sechs Tage dauerte, bis die Viren nicht mehr vermehrungsfähig waren. Bei Omikron dauerte das fünf bis zehn Tage und im Mittel acht Tage. Wer sich jetzt ansteckt, müsste sich somit länger als die bis anhin üblichen fünf Tage von anderen fernhalten.