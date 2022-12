Coronamassnahmen Gastrobranche lag falsch: Restaurants sind doch Pandemietreiber – das zeigt eine neue Studie Eine Seco-Studie untersuchte die Wirksamkeit der Coronamassnahmen in der Schweiz. Dabei wurde gezeigt, dass die Massnahmen in der zweiten Pandemiewelle einen deutlichen Effekt auf die Reduktion der Hospitalisationen hatten.

Angelehnte Stühle vor einem Restaurant im Flughafen Zürich im Januar 2021. In der zweiten Welle mussten die Restaurants wegen Corona über Wochen schliessen. Ennio Leanza / Keystone

Immer wieder hat die Gastrobranche während der Pandemie betont, Restaurants seien keine Pandemietreiber. Nur gerade drei Prozent der Covid-19-Ansteckungen fänden in der Gastronomie statt, behauptete die Branche während der zweiten Welle im Winter 2020/21.

Doch nun zeigt eine Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) ein ganz anderes Bild. Untersucht wurde die Wirksamkeit von Coronamassnahmen in der Schweiz während der zweiten Welle, also zwischen August 2020 und März 2021. Für elf verschiedene Coronamassnahmen wurde deren Effekt auf die Hospitalisierungsrate durch Forscher der Zürcher Firma Swiss Economics analysiert.

Studienautor Michael Funk von Swiss Economics. zvg / Aargauer Zeitung

Dabei zeigte sich vor allem ein deutlicher Effekt durch Restaurantschliessungen auf die Hospitalisierungen. «Daraus lässt sich schliessen, dass Restaurantschliessungen einen wichtigen Beitrag zur Begrenzung der Pandemie leisten können», schreiben die Studienautoren um Michael Funk von Swiss Economics.

Auch andere Einschränkungen im Restaurant wirkten

Auch für andere Einschränkungen im Restaurantbetrieb wie Personenbeschränkungen oder verkürzte Öffnungszeiten ergab die Analyse eine deutliche Wirksamkeit der Coronamassnahmen. Es sei allerdings nicht unterscheidbar, ob dieser Effekt auf den Rückgang der Ansteckungen im Restaurant oder auf freiwillige Anpassungen der Gäste und des Personals zurückzuführen sei.

Warum Restaurantschliessungen einen solch starken Effekt hatten, kann der Ökonom Funk nicht exakt erklären. Zu den Übertragungswegen und den Übertragungsmechanismen des Coronavirus könnten die Studienautoren aufgrund der Untersuchungen keine Aussage machen. Sie hätten nur den Effekt einzelner Massnahmen auf die Hospitalisationen gemessen. Aber Funk sagt:

«Andere Studien haben allerdings gezeigt, dass die Übertragung über Aerosole in geschlossenen Räumen geschehen kann. Hier sehen wir zumindest keinen Widerspruch.»

Die Schliessung der Bars hat gemäss der Studie einen vergleichbaren Effekt wie die Schliessung von Restaurants. Die Zahl der Hospitalisierungen verringert auch das Verbot von Grossveranstaltungen. Ein starker Effekt konnte des Weiteren bei den Schulferien nachgewiesen werden, allerdings je nach Art der Ferien unterschiedlich.

In den Weihnachtsferien 2020 erhöhten sich die Covid-19-Spitaleinlieferungen sogar. Die Leute haben sich wohl zu Hause bei den Festlichkeiten angesteckt. Dagegen ergaben die Sportferien einen reduzierenden Effekt bei den Hospitalisationen, während die Herbstferien keinen Einfluss hatten.

Robuste Resultate gibt es nur für vier Coronamassnahmen

Aussagekräftige Resultate konnten nur zu den genannten vier Coronamassnahmen gemacht werden. Bei den anderen sieben Massnahmen wie die Schliessung von Geschäften, Diskotheken, von Skigebieten und Sportanlagen, Einschränkungen bei Versammlungen sowie die Maskenpflicht in Restaurants und Schulen liessen sich die Effekte der Massnahmen nicht herausfiltern.

Zum Beispiel weil es bei den Massnahmen nicht beobachtbare Verhaltensanpassungen der Menschen geben kann. Die Schliessung einer Diskothek kann dazu führen, dass sich die Menschen vermehrt im privaten Rahmen treffen und sich dort an keine Schutzmassnahmen halten. Solche Verhaltensanpassungen können die empirischen Modelle nicht erfassen.

Das bedeute allerdings nicht, dass diese Massnahmen keinen Effekt hätten, schreiben die Studienautoren. Es lasse sich einfach keine Aussage zur kausalen Verbindung von Massnahme und Wirkung machen.

Vergleich zwischen Restaurant- und Geschäftsschliessungen

Vermuten könnte man, dass sich die Schliessung von Geschäften gleich auswirkt wie von Restaurants. Schliesslich geht es immer um Kontaktreduzierung zwischen Menschen. Doch Funk ist da sehr vorsichtig, was die Vergleichbarkeit von Geschäfts- und Restaurantschliessungen betrifft. «Die Art des Kontakts ist doch sehr unterschiedlich», sagt Funk.

Am Ladenregal und an der Kasse gibt es kurze Kontakte, im Restaurant sitzen die Menschen dagegen lange zusammen. «Die Studie stützt die Aussage nicht, dass Geschäftsschliessungen die gleiche Wirkung wie Restaurantschliessungen haben», sagt der Studienautor.

Was sich aber gemäss der Studie auch sagen lässt: Härtere Massnahmen wie Schliessungen haben eine stärkere Wirkung als weniger weitgehende Massnahmen wie blosse Beschränkungen.

Studie hilft, in einer vergleichbaren Situation gezielter einzugreifen

«Wir haben aufgrund unserer Analyse ein besseres Verständnis dafür gewonnen, welche Massnahmen einen Einfluss auf den Pandemieverlauf haben können», sagt Funk bilanzierend. Die Analyse zeige, dass einzelne Massnahmen eine signifikante Auswirkung auf die Hospitalisierungen hatten. Die Studie helfe somit, in einer vergleichbaren Situation gezielter einzugreifen. «Allerdings verursachen alle Massnahmen auch volkswirtschaftliche Kosten. Diese werden in unserer Studie nicht berücksichtigt, sie werden gegenwärtig vom Seco in einem anderen Projekt ermittelt», sagt Michael Funk.