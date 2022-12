Brrrrr! Die Schweiz bleibt ein Kühlschrank – doch es geht noch viel extremer: Hier kommen sieben spannende Fakten zur Kälte Seit vergangenem Wochenende hat es die Schweiz eiskalt erwischt. Und geht es nach den Meteorologen dürfte uns die Gefriertruhe noch einige Zeit erhalten bleiben. Wir haben die interessantesten Fakten zur Kälte für Sie zusammengetragen.

Exklusiv für Abonnenten

Wer schon bei den aktuellen Temperaturen jammert, sollte mal einen Blick ins Archiv des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) riskieren, wo auch die Wetterextreme unseres Landes erfasst werden. Die kälteste Temperatur wurde demnach am 12. Janur 1987 in La Brévine gemessen – unglaubliche -41,8°C zeigte das Thermometer damals an.

Das Dorf im Neuenburger Jura verzeichnet im Winter aufgrund seiner geographischen Lage in einer Talsenke regelmässig extreme Temperaturen von bis zu -30°C und wird darum auch gerne als «Sibirien der Schweiz» bezeichnet. Eine Erklärung, warum in La Brévine immer wieder so tiefe Temperaturen gemessen werden, liefert ein Beitrag des ehemaligen SRF-Regionalmagazins «Antenne» aus dem Januar 1971.

SRF «Antenne»: La Brévine - der kälteste Ort der Schweiz. Youtube/SRF Archiv

Die Minusgrade in La Brévine muten allerdings fast schon angenehm an, vergleicht man sie mit den internationalen Temperaturextremen. Der vom Guinness-Buch anerkannte Kälterekord liegt nämlich bei sagenhaften -89,2° C – gemessen am 21. Juli 1983 bei der russischen Forschungsstation Wostok in der Ostantarktis.

Blick auf die Forschungsstation Wostok in der Antarktis. wikimedia commons

Glaubt man den Messungen des NASA-Satelliten «Landsat», geht es sogar noch kälter. Am 10. August 2010 sollen die Messinstrumente der Forscher auf einem Hochplateau nördlich von Wostok eine Temperatur von -93,2°C ermittelt haben. Bei einer so extremen Kälte ist menschliches Leben praktisch unmöglich. Bereits ab Temperaturen von -50 bis -60°C erleiden die meisten Menschen Schmerzen bei der Atmung, da sich die Bronchien, Schleimhäute und Lungengefässe zusammenziehen und verkrampfen.

Während sich in den unmenschlich kalten Gegenden der Antarktis höchstens mal ein paar Forscher für kurze Zeit im Freien aufhalten, leben andernorts tatsächlich Menschen unter eisig extremen Temperaturen. Als kältestes Dorf der Welt gilt Oimjakon im fernen Osten von Russland.

Der Ort mit seinen rund 500 Einwohnern ist umgeben von Gebirgsketten, die einen Zustrom warmer Luft verunmöglichen. Die Menschen in Oimjakon leben darum von Oktober bis April mit Minustemperaturen, wobei es im Januar durschnittlich zwischen -41 und -51°C wird.

Oimjakon liegt etwa 680 Kilometer nordöstlich der Grossstadt Jakutsk, wo ein ähnliches Klima herrscht. wikimedia commons

Ironischerweise kann der Ortsname in der Sprache der Einheimischen mit «heisse Quelle» übersetzt werden. Als kälteste Temperatur wurden in Oimjakon am 6. Februar 1933 -67,8°C gemessen. 1926 sollen gar -71,°C ermittelt worden sein, offiziell anerkannt wurde der Wert allerdings nicht.

Das Dorf liegt etwa 680 Kilometer nordöstlich der Grossstadt Jakutsk. Die rund 270'000 Einwohner erleben dort ähnliche Temperaturextreme, die sie vor grosse Herausforderungen stellt. So müssen etwa die meisten Häuser aufgrund des Permafrostbodens auf Betonstelzen gebaut werden. Das Verlegen von Abflussrohren ist kaum möglich, weshalb sich die meisten Toiletten im Freien als Plumpsklo befinden.

Von einer Temperaturextreme in die andere: In der Sahara, der grössten Trockenwüste der Welt, herrscht im Sommer tagsüber eine Hitze zwischen 50 und 60°C. Nachts fallen die Temperaturen wegen der fehlenden Wolkendecke allerdings rapide ab – dies nicht selten um mehr als 30°C. Während den Wintermonaten können in der Sahara darum gar Nachttemperaturen zwischen 10 und 15°C auftreten, mitunter gibt es Frost.

Ein aussergewöhnliches Phänomen: Schnee in der Sahara – aufgenommen in Ain Séfra im Januar 2018. flickr/tonynetone

In Ain Séfra, einer Stadt in Algieren, die auf rund 1000 Metern über Meer am Rande des Atlasgebirges liegt, hat dieser Umstand schon mehrfach zu einem aussergewöhnlichen Phänomen geführt: Schneefall in der Sahara. Sowohl in den Jahren 1979, im Winter 2016/2017 und zuletzt 2018 wurden die Sanddünen von einer zentimeterdicken Schneeschicht bedeckt.

Da es in der Sahara auch Berge mit einer Höhe von bis zu mehr als 3000 Metern gibt und die Temperaturen mit zunehmender Höhe abfallen, sind Forscher überzeugt, dass es in der Sahara immer wieder zu Schneefall kommen kann.

Ein weiteres Temperaturphänomen findet sich bei unseren Nachbarn in Frankreich. Wie viele Materialien dehnt sich Eisen bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Und aus eben diesem Material besteht auch der 324 Meter hohe Eiffelturm, das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt Paris, hauptsächlich. 18'038 Einzelteile und mehr als 2,5 Millionen Eisennieten sind es, um genau zu sein.

Im Sommer grösser als im Winter: Der Eiffelturm in Paris. Keystone

Die physische Eigenschaft des Eisens sorgt denn auch dafür, dass der 10'100 Tonnen schwere Fachwerkturm bei grosser Kälte um 15 Zentimeter schrumpft. Das ist mit blossem Auge zwar nicht zu erkennen, ist aber dennoch eine erstaunliche Reaktion.

Es klingt total abgedroschen, aber in punkto Wärmehaushalt ist es leider wahr: Frauen sind das schwache Geschlecht. Sie reagieren auf Kälte empfindlicher als die Männer, und dies aus physiologischen Gründen.

Während der Körper von Männern nämlich aus bis zu 40 Prozent aus Muskelmasse besteht, sind es bei Frauen lediglich etwa 23 Prozent. Und Muskeln sind es, die für uns Wärme produzieren, selbst im Ruhezustand. Dieser Umstand sorgt im Endeffekt dafür, dass die Haut von Frauen im Schnitt 2,8°C kühler ist als die von Männern.

Dass Frauen schneller frieren, ist physiologisch bedingt. pixabay

Erschwerend kommt hinzu, dass Frauen eine um 15 Prozent dünnere Haut haben als die Männer. Dadurch ist ihr Körper schlechter isoliert und verliert schneller an Wärme. Auch wird die Wärme im männlichen Körper besser verteilt. Bei Frauen konzentriert sie sich mehr auf die Körpermitte. Die Folge sind kalte Hände und Füsse.

Ab einer Körpertemperatur von 35 Grad setzt bei uns Menschen eine Unterkühlung ein. Sinkt die Temperatur weiter, verlangsamen sich die Vorgänge, die unsere Organfunktionen aufrechterhalten. Ab 30 Grad wird es dann regelrecht lebensgefährlich, unter 26 Grad sind wir tot.

Ganz anders sieht das in der Tierwelt aus. Viele Tiere sind für das Leben in der Kälte hervorragend gewappnet. Pinguine etwa werden nicht nur durch eine dicke Fettschicht vor Kälte geschützt, sie dichten ihr Gefieder ausserdem mit einem Gemeisch aus Öl und Wachs ab, dass ihr Körper selbst bilden kann. Damit können sie extremen Temperaturen bis -70°C trotzen.

Winzig, doch mit erstaunlichen Fähigkeiten: das Bärtierchen. wikimedia commons

Wird es wechselwarmen Tieren wie Eidechsen oder Fröschen zu kalt, verfallen sie einfach in eine Kältestarre, die ihre Körpertemperatur mitunter bis zu null Grad absinken lässt. Damit stellen die Tiere ihre Stoffwechselfunktion nahezu ein, verbrauchen kaum mehr Energie und können so bis zu sechs Monate in ihrem Unterschlupf ausharren.

Gewisse Schneckenarten und Insekten sind gar in der Lage, ganz einzufrieren, um später wieder aufzutauen. So haben Forscher etwa Bärtierchen – das sind winzige Lebewesen, die weltweit im Meer, in Süssgewässern oder in feuchten Lebensräumen an Land leben – auf bis zu -272°C heruntergekühlt. Die äusserst resistenten Tierchen haben ihren Stoffwechsel dann fast komplett eingestellt und versetzten sich in einen todesähnlichen Zustand – um nach dem Auftauen putzmunter wieder zum Leben zu erwachen.