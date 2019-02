Anders als bei Grossmutter auf dem Land gibt es heute in der Stadtwohnung oft keinen Kompost mehr. Zusammen mit dem schlechten Gewissen landen die Schalen im Abfall. Doch mit dem Bewusstsein für die Food-Waste-Problematik rückt eine Küche in den Fokus, in der von den Nahrungsmitteln so gut wie nichts weggeschmissen wird.

Bewusste Fleischesser machen es vor: Mit dem Prinzip «Nose to Tail» verwerten sie von der Schnauze bis zum Schwanz sämtliche Körperteile der Tiere. Die Vegis ziehen nach. Sie schnippeln, hacken und würfeln «Leaf to Root» – von den Blättern bis zur Wurzel – alles, was Gemüse und Früchte hergeben. Auch die Schalen. Um sie vor dem Abfall zu retten, werden Rezepte kreiert, wie etwa Karotten- und Pastinakenschalen zu Muffins, Orangenschalen zu Senf oder Bohnenschoten zu einem Auflauf verwertet werden. Nur, ist das auch gesund?

Wenn einige wenige Grundsätze beachtet werden, dann ja, sagt Stéphanie Bieler von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE). Gewisse Schalen seien zwar weniger schmackhaft oder angenehm im Mund – etwa jene der Ananas, der Banane oder der Avocado –, aber zwingend schälen, müsse man gemäss aktuellem Wissensstand nichts, sagt Bieler. Sie rät: Wann immer möglich frisches, saisonales Gemüse oder Obst verwenden und es vor dem Kochen gründlich waschen. Einzig verfärbte Stellen sollten rausgeschnitten werden.

In der Schale stecken Vitamine

Doch was ist mit den Pestiziden, die regelmässig für Schlagzeilen sorgen? Auch deshalb schälen viele ihre pflanzlichen Lebensmittel. Dadurch gingen jedoch wertvolle Bestandteile verloren, sagt die Ernährungsberaterin. Deshalb rate die SGE etwa, einen Apfel mit Schale zu verspeisen. «Damit nimmt man deutlich mehr Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsfasern zu sich, als wenn der Apfel geschält würde», sagt Stéphanie Bieler. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, dem empfiehlt sie Bio-Früchte.

Einiges deutet darauf hin, dass wir aus Gewohnheit gewisse Schalen verschmähen. Etwa jener der Kiwis. In Neuseeland hingegen wird die beliebte «Golden Kiwi» mit Haut und Haaren verspeist. Und schälen wir im Winter Hunderte von Orangen und pressen im Akkord Zitronen für den Anti-Grippe-Tee aus, landen die Schalen der Zitrusfrüchte meistens in der Tonne. Dabei peppen sie – fein geraffelt – diverse Suppen geschmacklich auf.