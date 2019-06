Für 2–3 Portionen

1 Fenchelknolle

1 Knoblauchzehe

½ unbehandelte Bio-Zitrone

½ Peperoncino

3 Zweige Thymian

5 EL Olivenöl

1 Teelöffel Rohzucker

Kräutersalz

300 g Orecchiette

Backofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Fenchel in dünne Spalten schneiden, dabei ein bisschen Fenchelgrün für die Deko beiseitelegen. Zitrone in sehr dünne Scheiben schneiden, ebenso den Peperoncino. Den gepressten Knoblauch in einer kleinen Schüssel mit dem Öl und dem Zucker vermischen. Die Blätter des Thymians vom Stiel lösen, mit dem Salz zum Knoblauchöl geben. Den Fenchel, die Zitronenscheiben und den Peperoncino in eine Auflaufform geben und das Öl darüber verteilen. Sehr gut mischen. In den vorgeheizten Backofen schieben. Nach 20 Minuten die Form herausnehmen, alles gut durchmischen, eventuell nochmals wenig Öl dazugeben. Nochmals 15 Minuten rösten, bis der Fenchel eine bräunliche Farbe annimmt. Unterdessen die Orecchiette im Salzwasser al dente garen, dann sofort das Wasser abschütten und auf Teller schöpfen. Das Ofengemüse darüber verteilen und mit dem Fenchelgrün garnieren. Tipp: Wer sie nicht mag, kann die Zitronenschalen vor dem Servieren entfernen. Das Fruchtfleisch löst sich beim Backen automatisch von der Schale.