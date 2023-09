IAA München Aufbruchstimmung mit Supercomputer An der IAA in München (noch bis 10.9.) präsentieren BMW und Mercedes einen Ausblick auf die elektrische Zukunft.

BMW Vision Neue Klasse. Bild: zVg

«Wir spüren, dass ein natürlicher Wechsel in die Elektromobilität wahrscheinlich langsamer läuft, als wir noch vor drei oder fünf Jahren prognostiziert haben», sagt Britta Seeger, Vertriebsvorständin der Mercedes-Benz Group AG. Eine Aussage, die sich auf den globalen Markt bezieht. Das stellt die weltweit agierenden Autohersteller vor grosse Herausforderungen. Denn während zahlreiche Marktregionen noch nicht bereit sind, auf Strom zu wechseln, sind Richtung und Ziel klar vorgegeben. Die Hersteller müssen also trotz der E-Offensive in Europa weiterhin zweigleisig fahren. Und ihre Kunden langsam, aber sicher für den elektrischen Antrieb begeistern. So hat Mercedes zwar gerade erst die neue E-Klasse mit Verbrennungs- und Plug-in-Hybrid-Antrieben präsentiert, blickt die Marke mit Stern an der Internationalen Automobil-Ausstellung in München klar in die elektrische Zukunft. Noch nicht mit einem Serienauto, aber mit einer Studie, welche die E-Zukunft klar skizziert.

Mercedes Concept CLA Class. Bild: zVg

Basis für eine ganze Familie

Nachdem Gerüchte kursierten, Mercedes wolle aus der Kompaktklasse aussteigen, zeigen die Stuttgarter nun, wie sie sich diese Kategorie in naher Zukunft vorstellen. Die Studie gibt einen Eindruck vom nächsten CLA. Die viertürige Limousine basiert auf der neuen «Mercedes-Benz Modular Architec­ture», kurz MMA. Auf dieser Plattform sollen vier neue Modelle lanciert werden, darunter auch zwei SUV-Varianten. Den Anfang soll Ende 2024 der CLA machen. Die Eckdaten lesen sich auf jeden Fall beeindruckend: Bis zu 750 km Reichweite, da der Verbrauch bei nur rund 12 kWh/100 km liegen soll. Dank 800-Volt-Akkusystem, ein Novum für Mercedes, und geringem Verbrauch, soll an einer Schnellladestation Strom für 400 Kilometer in nur 15 Minuten geladen werden. Damit würde der CLA tatsächlich neue Massstäbe in der Kompaktklasse setzen. Das gilt genauso fürs Design, das für das Serienauto aber wohl noch etwas entschärft wird, als auch für die Digitalisierung. Hier setzt Mercedes auf eine neue Software-Basis, genannt «MB.OS». Diese soll den Innenraum vor allem in Sachen Entertainment auf ein neues Niveau bringen und komplett neue Möglichkeiten eröffnen, indem es alle Fahrzeugfunktionen vernetzt und künstliche ­Intelligenz nutzt. Der dafür nötige «Supercomputer» ist gut sichtbar im Innenraum verbaut und stellt damit auch optisch das Herz des Autos dar.

Mercedes Concept CLA Class. Bild: zVg

Supercomputer auch aus München

Ein digitales Herzstück verspricht auch Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender der BMW AG. Auch er will an der Heimmesse in München ein neues Kapitel aufschlagen und präsentiert einen Ausblick in die Zukunft in Form eines Konzept-Fahrzeugs. Der Name «Vision Neue Klasse» erinnert bewusst an die Modellgeneration, welche 1961 mit dem BMW 1500 gestartet wurde – und BMW aus einer Krise holte. 2023 ist zwar alles andere als Krise angesagt. Ein Aufbruch in eine neue Ära aber auf jeden Fall. Auch bei den Bayern soll die Studie den Start einer komplett neuen Fahrzeugarchitektur veranschaulichen. Zum ersten Mal hat BMW nämlich eine Plattform entwickelt, die ausschliesslich auf rein elektrische Antriebe ausgelegt ist; in bisherigen E-Modellen verfolgte BMW die Strategie von flexiblen Plattformen, die alle Antriebsvarianten aufnehmen können. Ein klares Bekenntnis zur E-Mobilität, das dafür aber deutlich mehr Freiheiten bei Design und Konstruktion bringt. Auch auf der neuen Basis sollen bis 2027 sechs Modelle auf den Markt kommen, darunter auch SUV-Ableger, die in der Grössenkategorie der aktuellen 3er-Reihe spielen. Die Formensprache der Studie soll sich, wenn auch in angepasster Form, in den Serienmodellen fortsetzen. Mindestens genauso wichtig sind die Werte unter der Karosserie, die zu Teilen aus wiederverwertetem Kunststoff gefertigt wird.

BMW Vision Neue Klasse. Bild: zVg

Neuer Antrieb, neue Akkus, neue Elektronik

Erstmals wird auch BMW auf Akkus mit 800-Volt-Technologie setzen. BMW spricht von 30% mehr Reichweite, 30% kürzeren Ladezeiten und einer um 25% gesteigerten Effizienz. Bis zu 300 Kilometer sollen in 10 Minuten nachgeladen werden können. Die maximale Reichweite dürfte bei rund 750 Kilometern liegen. Nebst den trockenen Fakten will BMW mit der «neuen Klasse» auch ein komplett neues Erlebnis bieten. Wie auch bei anderen Herstellern zu beobachten ist, wurde man zurückhaltender, wenn es ums autonome Fahren geht, setzt dafür aber voll auf ein komplett digitalisiertes Ambiente im Innenraum. In der neuen Fahrzeugarchitektur wird der Fahrer komplett eingebettet. Im Zen­trum steht ein grosser Touchscreen, über den alle Funktionen gesteuert werden. Es basiert auf einer neuen Software-Architektur, die nicht nur auf Daten aus dem Fahrzeug, sondern auch aus der BMW-Cloud zurückgreift. Physische Steuerungselemente werden soweit als möglich Eliminiert. Touchscreen und oder Schaltflächen auf dem Lenkrad müssen genügen. Und Fingergesten: Mit diesen lassen sich Inhalte auf das neue Head-up-Display ziehen. Es spannt sich über die gesamte Breite der Windschutzscheibe und ist von allen Sitzplätzen sichtbar. So verschmelzen Realität und digitale Inhalte. Auch bei BMW wird das Auto künftig über einen «Supercomputer» gesteuert. Die Recheneinheit fasst alle Fahrzeugfunktionen zusammen; das reduziert sogar die benötigte Menge an Kabel und spart Gewicht. Doch trotz so viel Zukunftsmusik will BMW auch die Vergangenheit nicht vergessen: Das Interieur mit Cord-Sitzen erinnert klar an die «neue Klasse» aus den 1960ern.