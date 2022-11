Bundesrat Sanfter Druck auf Pascale Bruderer: «Die Schweiz braucht jetzt genau Dich!»

Bis am Dienstag will sich Pascale Bruderer mit ihren Überlegungen zu einer Bundesratskandidatur Zeit lassen. SP-Grossrätin Lelia Hunziker übt nun Druck aus: Die ehemalige Aargauer Ständerätin soll per Petition für eine Kandidatur motiviert werden.