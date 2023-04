Der Umgang mit Kränkungen will gelernt sein: Das ist Ihr Horoskop für die neue Woche

Der Waage-Vollmond in der Nacht auf den Donnerstag kann Sie aus dem Gleichgewicht bringen. Sie fühlen sich schnell gekränkt, zurückgewiesen oder sogar im Stich gelassen. Am Osterwochenende können Sie wieder in Ihre innere Mitte finden. Das Wochenhoroskop vom 3. bis 9. April.