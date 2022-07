Apropos Es hat sich ausgeböllert – nicht nur in diesem Jahr Unsere Autorin fragt sich, warum die Behörden angesichts der Trockenheit nicht schon längst ein Feuerwerksverbot ausgesprochen haben. Wenn es nach ihr ginge, könnte man Rakete, Böller und Co. sowieso und ab sofort ganz verbieten. Rahel Empl Drucken Teilen

Bald ein Bild, das der Vergangenheit angehört? Feuerwerke sind schön anzusehen, aber auch wahre Dreckschleudern. Reto Martin

Machen wir uns nichts vor: Das Feuerwerk am 1. August fällt ins Wasser. Weil es an allen Ecken und Enden an Wasser fehlt. Obschon es am Mittwoch an vielen Orten in der Schweiz ordentlich runtergeregnet hat: Wälder, Wiesen und Weiden sind immer noch furztrocken, der kleinste Böller könnte einen Flächenbrand auslösen. Und wenn man sich die Wetterprognosen zu Gemüte führt, sieht es nicht nach einer längeren Regenperiode aus in den nächsten Tagen – im Gegenteil. Die Hitze bleibt uns unerbittlich auf den Fersen.

Warum die Behörden mit einem Feuerwerksverbot trotzdem noch zuwarten, versteht entsprechend niemand. Die Enttäuschung darüber dürfte sich ohnehin in Grenzen halten. Immer mehr Menschen und Gemeinden verzichten am 1. August freiwillig auf Raketen und Co. – den Haustieren, Wildtieren und insbesondere der Umwelt zuliebe.

Wir alle sollten es ihnen nachtun. In Zeiten, in denen uns der Klimawandel ins Schwitzen bringt, ist es sowas von scheps, aus einer reinen Feierlaune heraus die Luft mit einer Extraladung Feinstaub zu belasten. Feuerwerke sind wahre Dreckschleudern.

Und darum hat es sich ausgeböllert. Nicht nur zum jetzigen 1. August, sondern auch in Zukunft.