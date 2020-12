Alles ausser Corona: Welche weltweiten Schlagzeilen von 2020 sind bei Ihnen hängengeblieben? Das Coronavirus dominierte 2020 die Schlagzeilen. Doch auch abseits der Pandemie sorgte so einiges für Schlagzeilen. Welche davon sind bei Ihnen hängengeblieben? Testen Sie sich in unserem grossen Quiz zum Jahresrückblick!

Januar 2020: Wegen des Verdachts auf mehrere Fliegerbomben aus dem 2. Weltkrieg werden in einer deutschen Grossstadt 13.000 Menschen evakuiert. Wissen Sie noch, in welcher Stadt dies geschah?

Februar 2020: In Los Angeles werden zum 92. Mal die Oscars verliehen. Eine der wichtigsten Filmauszeichnungen ist dabei immer der Oscar für den besten Film. Welcher Streifen machte 2020 das Rennen?

März 2020: Im niederländischen Museum Singer Laren wird ein wertvolles Ölgemälde mit dem Titel «Der Pfarrgarten von Nuenen im Frühjahr» gestohlen. Welcher weltberühmte Maler hat das Werk geschaffen?

April 2020: Bei einem Amoklauf werden in einem Zeitraum von 13 Stunden an verschiedenen Orten 23 Menschen getötet und fünf Gebäude in Brand gesteckt. In welchem, eigentlich als friedlich bekannten Staat hat sich diese schreckliche Tat ereignet?

Mai 2020: In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota wurde bei einer Festnahme ein 46-jähriger Afroamerikaner getötet. Der Vorfall sorgte landesweit für Aufsehen und zog eine Protestwelle gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA mit sich. Erinnern Sie sich an den Namen des Opfers?

Juni 2020: In Los Angeles stirbt der spanische Schriftsteller Carlos Ruiz Zafón nach einer längeren Krebserkrankung im Alter von 55 Jahren. Welcher dieser Bestseller entstammt NICHT seiner Feder?

Juli 2020: Vom japanischen Tanegashima Space Center startet die Raumsonde «Hope» ihre Reise zum Mars. Doch welche Aufgabe hat die Sonde überhaupt, wenn Sie ab Februar 2021 den roten Planeten umkreist?

August 2020: Im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ereignet sich eine heftige Explosion, welche die Stadt katastrophal trifft. Doch was war der Grund für die Explosion solchen Ausmasses?

September 2020: Am 4. September wird der Ceneri-Basistunnel eröffnet. Welche beiden Tessiner Gemeinden verbindet der 15,4 Kilometer lange Eisenbahn-Tunnel?

Oktober 2020: Der Friedensnobelpreis wird meist an eine Person verliehen. Nicht so im Jahr 2020. Wer hat die Auszeichnung heuer erhalten?

November 2020: Das schottische Parlament hat als erstes Land der Welt dieses Gesetz verabschiedet. Worum geht es?

Dezember 2012: Nach einer langwierigen Auszählung der Wählerstimmen, Trumps Zweifel an der Rechtmässigkeit der Wahl und eingeleiteten rechtlichen Schritten wird Joe Biden am 14. Dezember als Sieger der US-Präsidentschaftswahl 2020 bestätigt. Wissen Sie auch, wie das Organ heisst, welches den Sieg des «president-elect» bestätigt?

Oh je, das war wohl nichts! :persevere: Wir wünschen Ihnen trotzdem eine schöne Weihnachtszeit und eine spannende Leselektüre im neuen Jahr 2021! :grinning:

Nicht schlecht, bei Ihnen ist 2020 so manche Schlagzeile hängengeblieben. Wir wünschen Ihnen einen eine schöne Weihnachtszeit und eine spannende Lektüre im neuen Jahr 2021! :grinning: