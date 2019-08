«Treffen sich zwei Juden ...», so beginnen traditionellerweise alle jüdischen Witze, schreibt Charles Lewinsky, der sich selbst als liberalen Juden bezeichnet, in der Ankündigung dieses Sammelbandes. Zusammen mit seiner Frau Ruth, folgt er dieser Tradition. Einer der Gesprächspartner heisst immer Kohn, was schon im Titel ein hübsches, kleines Wortspiel ergibt: Kohnversation.

Das pointierte Geplauder über Gott und religiöse Vorschriften, über familiäre Eitelkeiten und Schlaumeiereien, über Antisemitismus und das liebe Geld haben die Lewinskys in Drei-Bild-Cartoons verdichtet. Die für den jüdischen Witz typische Selbstironie wird recht zart und liebenswürdig serviert.

Woody Allen und Marx Brothers

Auf harte, makabre Szenen haben sie verzichtet. So kommen denn keine krassen historischen Witze vor wie jener klassische über jüdische Emigranten in New York der Dreissigerjahre: Entsetzt sieht der eine ein Hitlerbild in der kargen Behausung seines Freundes: «Bist du meschugge?», worauf der andere entgegnet: «Das ist gut gegen Heimweh.» Eine verzweifeltere Pointe kann man sich kaum vorstellen, in dem einem unterdrückten Volk nur noch der makabre Humor bleibt.