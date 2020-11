«Zum Glück wurde er Schriftsteller und nicht Maler»: Dürrenmatts Gemälde sind oft überfrachtet und chaotisch

1994, vier Jahre nach seinem Tod, wurde sein bildnerisches Werk im Kunsthaus Zürich (in einer opulenten Architektur seines Freundes Mario Botta) und in der Schweizerischen Nationalbibliothek erstmals umfassend gezeigt. Im Katalog wurde Dürrenmatts Erklärung, quasi sein Vermächtnis als Maler, publiziert. Ein Kernsatz: «Ich male technisch wie ein Kind.» Und präzisierte: «Aber ich denke nicht wie ein Kind.» Er male aus demselben Grund wie er schreibe: «Weil ich denke.»

Fantasie und Wirklichkeit

Bildnerisches und Schriftstellerisches sind nicht nur im Denken eng verbunden, sondern auch in den Motiven, der Übersteigerung und in der Feier des Absurden. So monströs, wie seine Theaterfiguren nach Macht gieren, so wie er die Säulen der moralischen, religiösen oder gesellschaftlichen Werte in den Krimis und Erzählungen wanken lässt, behandelt er die Stoffe auch in seinen Bildern. Minotaurus und Atlas ächzen durch beide Gattungen, es wird gekreuzigt und geschlachtet, Banker verüben kollektiv Selbstmord, Astronauten rasen ins All, der Turm zu Babel bleibt gigantisches, hohles Machtgelüst – und zum Schluss zerbirst die Welt in der Apokalypse.

Zu viel Fantasie? Nein, Dürrenmatt orientiere sich an der Wirklichkeit, schrieb Schriftsteller-Kollege Hugo Loe­tscher. Dabei tue sich Erschreckendes auf. «Dürrenmatt konnte sich bei dieser Umschau und Durchschau jederzeit darauf berufen, wie schwierig es ist, die Horror-Realität mit Horror-Visionen zu überbieten. In der Tat, es ist immer die Wirklichkeit, die übertreibt, glaubwürdig wird sie erst mit der Kunst.»

Inhalte und Botschaften sind in den bildnerischen Arbeiten zentral. Ästhetik um der Ästhetik willen lehnte Dürrenmatt rundweg ab. Formal hat er sich an den Grossen der Kunstgeschichte orientiert: an dem Fabulierer aus dem 15. Jahrhundert Hieronymus Bosch etwa, und von den Zeitgenossen haben ihn vor allem zwei beeinflusst: Walter Jonas als Mentor. Und Varlin als Antreiber von Malereien, in denen die Welt aus dem Lot geraten ist und der Mensch nicht schön sein kann. Varlins monumentale Heilsarmee hing Jahrzehnte in Dürrenmatts Arbeitszimmer, wer davor schreibt und zeichnet, bleibt nicht unbeeinflusst.

Wilde Malerei, perfekte Federstriche

Seiner eigenen Einschätzung, was die Malerei angeht («Dilettant»), mögen wir Dürrenmatt nicht widersprechen. Mit Farbe und Pinsel wütete er über die Leinwände – die Resultate sind farblich und gestisch heftig, inhaltlich monströs, aber formal oft überfrachtet und chaotisch, und malerisch etwas gar einfach.

Die Figuren – seien es der «Weltmetzger» oder «Der entwürdigte Minotaurus» – gleichen Karikaturen oder wirken wie Illustrationen.