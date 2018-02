Es wird in diesem Jahr keine schönere Liebeserklärung in einem Schweizer Rapsong geben als sie Tinguely dä Chnächt in «Einä» macht. Er beschreibt sich darin torkelnd und orientierungslos im Nachtleben, gefangen zwischen Zerbrechen und Erbrechen und ganz generell nahe am Kaputtgehen. Das Erfreuliche daran: Es ist hörbar ein Rückblick in die Vergangenheit. Und dann kommt sie, die Liebeserklärung: «Dezwüschä liet einä, ein einzigä Mönsch. Dezwüschä liesch du», rappt Tinguely über jenen Menschen, der ihn aus diesem Trott aus Ausgang und ungeregelter Arbeit geführt hat.

Und wer in den letzten Jahren mal viel zu spät durch die Zürcher Langstrasse gestolpert ist, ist vielleicht tatsächlich über Tinguely dä Chnächt gestolpert. Mit seinem markanten Bart und der brummeligen Stimme gehörte er zum Inventar der Stadt. Auch, weil er ein grossartiger Rapper ist. Als Solokünstler oder mit den Formationen SLM52 und Temple of Speed veröffentlichte er wichtige Platten – auf Bühnen sah man ihn leider viel zu selten. Tinguely gilt als talentiert und schwierig.

Wortspiele und mehr

Wohl auch dank diesem «einä» Mensch ist jetzt «Calvados» erschienen. Benannt nach der Bar, über der Tinguely gewohnt hat – was selten ein gutes Vorzeichen für einen gesunden Lebenswandel ist. Der Blick auf die Welt ist dunkler geworden. Im Einstiegssong erzählt er über die Gentrifizierung in seinem Viertel. «Es git kein Stripschuppe meh, es git ke Tänzer meh ade Stange. Es git en Hip Club no meh, ez leisch e Zwänzger he für en Stange.» Das hat Tinguely schon mal gerappt. 2012 im grossartigen «Züri» (zusammen mit Skor und E.K.R). Damals klang es beschwingt ironisch, heute ist das Tempo runtergebremst und die Zeilen wirken melancholisch.

In solchen Momenten entwickelt die Platte eine beeindruckende Kraft. Dort, wo die Fassade der Wortspiele fällt und man den Menschen spürt. Dann kann «Calvados» sogar traurig werden. Die sparsam arrangierte Soundlandschaft von Produzent Chocolococolo verstärkt die intensive Stimmung.

Tinguely kann aber auch anders: In «Backstage und WC» rechnet er wortgewaltig mit dem drogenverseuchten Zürcher Nachtleben ab. Es wird gerupft, geschnupft und getrunken, bis man «bsoffe für alles» ist. Das steckt derart voller Wortspiele, dass es Nüchternheit erfordert, um alles zu verstehen. Gleichzeitig entwickelt der Song einen Sog, dass wohl selbst in kokaingefüllten Clubs dazu getanzt werden wird.