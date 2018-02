Wie wurden Sie musikalisch sozialisiert?

Stee: Uns wurde die Musik in die Wiege gelegt, sind in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Meine Mutter spielte Schlagzeug, mein Vater Gitarre und Bass. In jungen Jahren bin ich mit meinem Vater aufgetreten. Danach habe ich in an der Wiam (Winterthurer Institut für aktuelle Musik) studiert.

Co: Ich habe mich früh auf Gesang und Tanz festgelegt. In der Band des Jugendzirkus Biber haben wir erste musikalische Erfahrungen gesammelt. Später besuchte ich eine Musicalschule in London, wo ich Gesang, Tanz und Schauspiel studierte.

Und dann hat euch Gölä entdeckt?

Stee: Nicht direkt. Meine Eltern kannten die Keiser Twins, Peter und Walter Keiser, die auch bei Gölä spielen. Sie haben Co als Backing-Sängerin bei Gölä vorgeschlagen.