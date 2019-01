Doch die Sozialismus-Etikette wird dem vielseitigen Autor zugleich nicht gerecht, der neben Romanen, Erzählungen und Gedichten auch Theatertexte, Opernlibretti, Drehbücher, Essays und anderes mehr schreibt. So viel ist nach dem Gespräch längst klargeworden, zu dem er in seine geräumige Residenzwohnung beim Klusplatz in Zürich gebeten hat.

Nur einen Wunsch hat Georgi Gospodinov am Ende des Gesprächs im Bezug auf den zu verfassenden Zeitungsartikel, den er, da er kein Deutsch spricht, nicht wird gegenlesen können: Es möge bitte nichts von Sozialismus im Titel stehen. Der 1968 in Bulgarien geborene Autor hat sich in seinen Werken mit Kindheit und Erwachsenwerden, mit Heimat und Identität und mit allerlei unerzählten und klandestinen Geschichten beschäftigt.

Doch in seinen literarischen Texten ist die direkte politische Invektive nicht Gospodinovs Sache. Was seine Belletristik in Hülle und Fülle anbietet, sind Geschichten. «I believe in storytelling.» Mit seinen Geschichten verleiht er den Schweigenden eine Stimme; er erzählt die unerzählten Geschichten – vom in der Mühle zurückgelassenen Kleinkind bis zur Tragikomödie der jungen Frau, die vor einem Dorfkino jahrelang auf ihre Vereinigung mit Alain Delon hofft.

Einen Überfluss an Geschichten wird man auch von Gospodinovs nächstem Roman erwarten dürfen, an dem er während seines halben Jahres in Zürich arbeiten will. Das Thema: Kindheit und Kindheitsängste. Ein Glück, dass Gospodinov in der Schweiz immer nahe an seinen Kindheitserinnerungen ist, wie er sagt. Weshalb, vermag er nicht so recht zu erklären.

Vielleicht wegen der Gerüche, die ihn ans Leben auf den bulgarischen Dörfern erinnern? Jedenfalls konnte er schon im Zuger Kapuzinerkloster sehr gut arbeiten, wo er vor sieben Jahren dank eines Aufenthaltsstipendiums Teile seines Erzählbands «8 Minuten und 19 Sekunden» fertiggestellt hatte.

Sofia ist er treu

Nicht nur in Zug und Zürich, in vielen anderen Ländern hat Gospodinov, dessen Werke in zahlreiche Sprachen übersetzt werden, schon Schriftstelleraufenthalte absolviert und Dozenturen versehen. Doch seiner Heimat und dem Wohnort Sofia ist er treu geblieben. Nach der Wende seien alle seine Freunde in den Westen gereist; er selbst sei nach langem Ringen geblieben. Bleiben oder gehen, die Frage treibt ihn noch heute um.

«My personal trauma», seufzt er. Sein Sirupglas ist leer. Fühlt er sich seinem Land verpflichtet? Nein, seine Pflicht sei, gute Bücher zu schreiben – auf Bulgarisch! Dafür nimmt er auch in Kauf, zeitweise von Frau und Tochter getrennt zu sein. Doch die Tochter wird ihn in Zürich besuchen, sie will in den Schnee. Vielleicht dort drüben auf dem Albispass.