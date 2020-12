Wo liegt der Unterschied zwischen einem Sexroboter und einem Dildo?

Kein Thema ist zu abstrus, um es wissenschaftlich zu untersuchen. Jüngst erschienen im renommierten Springer-Verlag: «Maschinenliebe. Liebespuppen und Sexroboter aus technischer, psychologischer und philoso­phischer Perspektive», eine Sammlung mit 16 Aufsätzen, zusammengestellt von Oliver Bendel, Maschinenethiker und Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Der Einstieg ist, wie bei solchen Handbüchern üblich, trocken gehalten. Am Anfang stehen Grundbegriffe und Abgrenzungen. «Sexroboter», so lernt der Leser, ­«können als Serviceroboter und als soziale Roboter verstanden werden, mit der einen oder anderen Besonderheit.»

Spannender wird es, wenn es um das Thema unserer Zeit geht: die Diversität. Es erstaunt nicht, dass darauf bei Sexrobotern zu wenig geachtet wird; weibliche Modelle sind klar in der Überzahl. Immerhin: