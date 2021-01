Wie gut ist die neue «Wilder»-Krimistaffel? Filmredaktor Daniel Fuchs hat sich für Sie die SRF-Serie bereits angesehen

In dieser Staffel wird nicht lange herumgefackelt. Polizisten in Sturmhauben, ein tödlicher Sturz vom Balkon, ein ermordeter Polizist im winterlichen La Chaux-de-Fonds. Ein Jahr nach Staffel 2, kehrt Sarah Spale als Rosa Wilder zusammen mit Manfred Kägi (gespielt von Marcus Signer) zurück auf den Bildschirm. Diese drei Aspekte fallen auf und machen Staffel 3 sehenswert.

So viel darf man verraten: Es geht um einen Serientäter, den die Zuschauer recht früh bereits kennen. Diese Erzählform ist zwar alles andere als neu in einer Serie, der spannenden Geschichte zu folgen bereitet aber trotzdem Spass. Darüber hinaus geht es um Polizeigewalt: Doch ist der Mörder ein Polizeihasser oder ein Racheengel? Jedenfalls ist seine Figur (gespielt von Michael Neuenschwander) ein Highlight der ersten Folge. Er liefert Eier in die Polizeikantine und lebt in einem uralten Haus, weitab in der Einöde, zusammen mit seiner Familie. Wie aus einer anderen Welt taucht er in der Stadt auf, um zu töten.

In der verschneiten Juralandschaft tragen die Dorfpolizisten Fellmützen, über die verschneiten Landschaften fahren amerikanische Vans und Jeeps: Manches an Staffel 3 (Regie führte Jan-Eric Mack) erinnert an das US-Erfolgs-Spin-off des Films «Fargo». Film und Serie spielen im meist verschneiten Fernab-Bundesstaat Minnesota. Der abgelegene Jura eignet sich für ein «Schweizer Fargo» perfekt.