Sein aufopferungsvoller Gehilfe heisst Sam. Genau wie der aufopferungsvolle Gehilfe in «Der Herr der Ringe». Schauplatz ist aber nicht etwa Mittelerde, sondern die Schlacht an der Somme im Ersten Weltkrieg. Und der Filmheld ist nicht der leidgeprüfte Hobbit Frodo Beutlin, sondern dessen leidgeprüfter Erfinder: «Der Herr der Ringe»-Autor John Ronald Reuel Tolkien, der 1916 drei Monate lang als Leutnant an der französischen Front diente. Wie stark haben sich das Leben und das Werk des britischen Schriftstellers und Philologen überschnitten? In einem Interview im Jahr 1968 gab sich Tolkien diesbezüglich zurückhaltend: «Das Buch handelt nur von sich selbst. Es hat keine allegorischen Absichten, weder moralisch, religiös, noch politisch. Es handelt nicht vom modernen Krieg.»

Der neue biografische Kinofilm «Tolkien» stellt trotzdem Verbindungen her. In der Anfangsszene etwa, als ein erschöpfter Tolkien (Nicholas Hoult) durch die Schützengräben stolpert. Und im schwarzen Rauch am Horizont einen feuerspeienden Drachen zu sehen glaubt. Etwas später imaginiert er auch einen edlen Ritter, der die Truppen des Deutschen Kaiserreichs mit einem Schwert niederstreckt. Spannende Biografie, lustloser Film Nein, subtil inszeniert ist «Tolkien» nicht. Der finnische Filmregisseur Dome Karukoski ist aber auch nicht zu beneiden. Schliesslich muss Tolkiens Leben auf der Kinoleinwand mindestens so aufregend wirken wie seine Fantasy-Romane. Dessen Biografie gibt da ja durchaus einiges her: Tolkien wurde 1893 in der Stadt Bloemfontain im heutigen Südafrika geboren. Als er im Alter von drei Jahren auf Familienbesuch in England weilte, verstarb sein Vater. Seine Mutter konvertierte gegen den Willen ihrer Familie zum Katholizismus und erzog ihre beiden Söhne entsprechend, sie lebten in einem idyllischen Vorort von Birmingham (im Film ein Ebenbild des Auenlandes).