Seit 1996 spielt Cruise in diesen Filmen den Geheimagenten Ethan Hunt, diese Woche startet mit «Mission: Impossible – Fallout» bereits der sechste Teil in den Schweizer Kinos.

Mit «Mission: Impossible – Fallout» will Cruise nun alles toppen. Er hat innerhalb von 18 Monaten eine Ausbildung zum Helikopterpiloten gemacht, um für eine Filmszene kopfüber und in einer schwindelerregenden Abwärtsspirale durch einen engen Canyon navigieren zu können.

Davon zeugen die vielen Stunts, die Cruise ausnahmslos selbst ausführt und die von Film zu Film waghalsiger werden. Im vierten «Mission: Impossible» etwa kletterte er in mehreren hundert Metern Höhe der Aussenwand des Burj Khalifa entlang, in Teil fünf klammerte er sich gar an die Aussenseite einer abhebenden Airbusmaschine.

Und zwar selbstständig, wie Regisseur Christopher McQuarrie in einem Interview betonte: «Tom sitzt in dieser Filmszene alleine im Helikopter. Er ist gleichzeitig der Schauspieler, der Kameramann und der Pilot. Ein Fehler, und er ist tot.»

So weit kam es nicht, aber bei einem anderen Stunt brach sich Cruise den Fuss.

Mit Verlaub: Warum geht ein hoch bezahlter Filmstar solche Risiken ein? Und warum lässt man ihn? Tatsächlich hat die Versicherungsgesellschaft des Filmstudios einst gegen seinen Stunt am Burj Khalifa protestiert. Worauf Cruise den Vertrag mit der Versicherung auflöste.

Der Schauspieler ist inzwischen auch Produzent bei den «Mission»-Filmen und steckt sein eigenes Geld in sie. Sprich: Er kann tun und lassen, was er will. Und in seinem Fall ist es mehr tun als lassen.

So auch den sogenannten HALO-Sprung. Bei diesem militärischen Manöver springt ein Soldat in einer Höhe von über 7000 Metern aus einem Flugzeug und öffnet seinen Fallschirm zwecks Tarnung so spät wie möglich (HALO steht für «high altitude, low open»).

Cruise wollte eine solche Szene unbedingt in «Fallout» haben. Bis sie im Kasten war, sprang er 106 Mal aus dem Flugzeug.

Der Dreh des HALO-Sprungs: