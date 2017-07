Mit dieser Ähnlichkeit spielen die «Planet of the Apes»-Filme.

Das ist das Geniale an ihnen. Diese Filme diskutieren aus der Sicht von Affen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Sie halten uns den Spiegel vor, wir erkennen uns in diesen Affen wieder. Cäsar ist mit Menschen aufgewachsen und verhält sich deshalb sehr menschlich. Aber im neuen Film nimmt seine primitive Seite überhand, er lechzt nach Blut und Vergeltung. Das ist der eigentliche Krieg, um den es hier geht.

Sehen Sie Cäsars Rachedrang auch als Metapher für das aktuelle Weltgeschehen?

Absolut. Dieser Film spricht an, was passiert, wenn wir unser Mitgefühl verlieren – für Menschen, für unsere Welt, für unser Klima. Unsere politischen Anführer geben derzeit kein gutes Beispiel ab. Sie haben Angst und dämonisieren deshalb alles, was anders ist.

Sie arbeiten auch hinter der Kamera und drehen zurzeit eine neue Verfilmung des «Dschungelbuchs». Wie wird sich Ihr Film von der Disney-Version von 2015 unterscheiden?

Disneys «Dschungelbuch» war ein Film für Kinder. Meine Version ist dunkler, wilder und damit näher an Kiplings Romanvorlage. Der Disneyfilm wurde komplett im Computer animiert. Wir haben in Südafrika an echten Schauplätzen gedreht, mit echten Schauspielern. Und wir haben die Tiere so gestaltet, dass man in ihren Gesichtern die Mimik von Benedict Cumberbatch, Christian Bale und den anderen Darstellern erkennt. Die Story mag dieselbe sein, aber der Filmstil ist komplett anders. Man kann ja auch «Hamlet» auf tausend verschiedene Arten machen.