Wer ist schuld am Ersten Weltkrieg? Gustav Meyrink muss einen Propagandaroman schreiben

Christoph Poschenrieder erinnert daran mit einem Roman, der mit charmantem Witz und biografischer Präzision einen Überraschungsfund thematisiert. Der Fund scheint so verrückt, dass man ihn für reine Erfindung halten müsste: Gegen Ende des Ersten Weltkriegs bekommt der Bestsellerautor, Satiriker, Okkultist und Kriegsgegner Gustav Meyrink vom Auswärtigen Amt in Berlin den Auftrag, einen Roman zu schreiben.

Weil Emotionalität Vorurteile bestätigen könne und suggestiver wirke als nackte Fakten, schaffe ein Roman im Volk die richtige Stimmung, argumentiert der zynische Auftraggeber in Berlin. Man merkt den Gegenwartskommentar: Das klingt schon sehr nach heutiger Fake-News-Methode.

Ein Heimatdichter wie Ludwig Ganghofer kommt für die Aufgabe nicht in Frage, weil er als zu parteiisch gilt. Aber wenn ein bekannter Kriegsgegner wie Meyrink, der die deutschen Militärs in der Satirezeitschrift «Simplicissimus» schon als «Vaterlandsaffen» verspottet hat, den Roman schreiben würde, wäre das viel glaubwürdiger. Eine halbe Million Auflage wird versprochen – und ein fürstliches Honorar.

«Ich möchte gerne vor der Revolution zu Hause sein»

Ein empörendes, aberwitziges Angebot also für einen Schriftsteller und Pazifisten, der sich mit angeborener Skepsis immer schon aus der Politik heraushalten wollte: Der grassierende Militarismus ist ihm ein Gräuel, und vor der Vereinnahmung durch befreundete revolutionäre Hitzköpfe wie Erich Mühsam flüchtet Meyrink in Poschenrieders Roman jeweils ins grossbürgerlich Private seiner Villa am Starnberger See mit Bonmots wie «Ich möchte gerne vor der Revolution zu Hause sein».

Das Angebot aber hat einen wahren Kern. Einen solchen Auftrag soll es tatsächlich gegeben haben. Mehrere Quellen berichten davon. Und Christoph Poschenrieder fügt zwischen den Romankapiteln eigene Recherchenotizen aus Archiven ein. Für Meyrink war das Angebot finanziell verlockend. Nach dem Bestseller «Der Golem» hatte er immer weniger Erfolg, dafür Geldsorgen – und überwindet schliesslich seinen verständlichen Schreibstau.

Allerdings gefiel Meyrinks Kriegsroman dem Auswärtigen Amt offenbar nicht: «Das Manuskript kommt in den Giftschrank», fährt im Roman der Reichsbeamte Hahn trotzig-zynisch fort: «Den Versuch war’s wert. Dass Romane die Welt verändern können, will ich dennoch fest glauben.» Historisch korrekt: Der Österreicher Friedrich Wichtl schrieb kurz darauf das Pamphlet «Weltfreimaurerei Weltrevolution Weltrepublik», das ab 1919 in vielen Auflagen bis in die Nazizeit erschien und noch heute in rechtsextremen Kreisen gelesen wird.

Mit Wichtl hatte das Deutsche Reich einen wohlfeilen Propagandisten gefunden. Dass er vom Auswärtigen Amt angestellt wurde, scheint zumindest möglich. Poschenrieder sagt denn auch: «Mich hat schon früh die Linie interessiert, die Fakt und Fiktion, Vertrauen und Zweifel trennt.»