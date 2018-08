Im Zentrum des Films steht Ron Stallworth (John David Washington). Anfang der 1970er-Jahre ist er der erste afroamerikanische Kriminalbeamte in Colorado Springs. Stallworth macht es sich zur Mission, den Ku-Klux-Klan zu infiltrieren und zu zerschlagen. Als es ihm gelingt, das Vertrauen des Klans zu gewinnen und dessen Mitglieder ihn persönlich treffen wollen, übernimmt sein weisser Kollege Flip Zimmermann (Adam Driver) Stallworths Rolle. Von nun an beginnt ein Drahtseilakt für die beiden Polizisten, der sie bis ins Innerste der mörderischen Organisation führt.

Ron Stallworth blättert durch die Zeitung und bemerkt ein Inserat: «Ku-Klux-Klan». Darunter steht eine Telefonnummer. Stallworth wählt die Nummer, und als der Mann am anderen Ende der Leitung wissen will, was der Grund des Anrufes sei, antwortet er: «Ich hasse Nigger, Juden, Mexikaner, Spaghettifresser, Schlitzaugen und alle, die nicht von weisser, arischer Abstammung sind.» Stallworth sagt, dass er gerne Mitglied der rassistischen Organisation werden will. Was der Mann des Klans nicht weiss: Stallworth ist ein Polizist. Und schwarz.

Diese verrückte Geschichte hat sich tatsächlich zugetragen und liegt Spike Lees neustem Streifen «BlacKkKlansman» zugrunde. Nach einer Reihe von So-so-la-la-Filmen bringt der 61-jährige Regisseur wieder ein Werk auf die Leinwand, das an den beissenden Witz und die Schlagkraft seiner frühen Filme erinnert. Damals, Ende der 1980er-Jahre, empfahl sich Lee mit Filmen wie «She’s Gotta Have it» (1986) und «Do the Right Thing» (1988) als einer der interessantesten jungen Autoren des US-Kinos. Er behandelte gesellschaftliche Themen aus afroamerikanischer Sicht und richtete die Kamera auf den Rassismus in den USA. Gleichzeitig zelebrierten die bunten und pulsierenden Filme die schwarze Kultur und zeigten ein positives Bild von Afroamerikanern.

Ein Mix aus Politsatire und Krimi

Mit «BlacKkKlansman» gelingt es Lee, an den Erfolg seiner Blütezeit wieder anzuknüpfen. Am diesjährigen Filmfestival in Cannes wurde der Film mit dem Jurypreis ausgezeichnet und erhielt minutenlangen Applaus. Auf der Piazza Grande in Locarno erhielt der Film den Publikumspreis. Dabei war Spike Lee ursprünglich gar nicht als Regisseur für «BlacKkKlansman» vorgesehen. Regie sollte Jordan Peele führen, der mit «Get Out» (2017) eine ebenso kluge wie unterhaltsame Rassismuskritik präsentierte. Doch Peele konnte den Film aus Termingründen nicht selber realisieren. Er blieb als Produzent weiterhin am Film beteiligt und rief stattdessen Spike Lee an. «Jordan sagte mir am Telefon lediglich sechs Worte: Schwarzer Mann infiltriert Ku-Klux-Klan», erzählte Lee in einem Interview.

Die Handlung von «BlacKkKlansman» spielt in den 1970er-Jahren, doch der Film als Ganzes ist voller unmissverständlicher Anspielungen auf die USA von heute unter Präsident Donald Trump. Beispielsweise skandiert David Duke (Topher Grace), oberster Führer des Ku-Klux-Klans, vor einer Versammlung Gleichgesinnter den Slogan «America First» – den Inbegriff der Trump-Politik. In einer anderen Szene belächelt Stallworth die politischen Ambitionen von David Duke und sagt: «Amerika würde nie jemanden wie David Duke zum Präsidenten wählen.» Nebst diesen offensichtlichen Sticheleien gegen Trump unterwandert Lee auch Szenen von Hollywood-Klassikern wie «Gone With the Wind» (1939) und «Birth of a Nation» (1915). Ersterer zeigte ein verklärtes Bild der Südstaaten, Letzterer bejubelte den Ku-Klux-Klan. Dabei schafft «BlacKkKlansman» das Kunststück, den Zuschauer mit einer Mischung aus Politsatire und Krimi über zwei Stunden bei der Stange zu halten. Gleichzeitig bleibt beim Zuschauer mehr als ein Mal das Lachen im Hals stecken. Vor allem wenn gegen Ende des Filmes reale Aufnahmen von den Ereignissen in Charlottesville gezeigt werden.