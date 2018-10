Damit werde eine "aussergewöhnlich radikale Frau" für ihr literarisches, filmisches und feministisches Gesamtwerk geehrt, teilte der Axel Springer Verlag am Freitag mit.

Der "Welt"-Literaturpreis ist mit 12'000 Euro dotiert und wird am 17. Dezember in Berlin vergeben. Er erinnert an den 1973 verstorbenen Kritiker Willy Haas, der 1925 die Zeitschrift "Die literarische Welt" gründete. Heute heisst so die Buchbeilage der "Welt".

Die 49-jährige Preisträgerin Virginie Despentes, deren Roman "Baise-moi" vor allem nach seiner Verfilmung im Jahr 2000 einen Skandal auslöste, gilt als Provokateurin und künstlerische Grenzgängerin in der französischen Gegenwartsliteratur.