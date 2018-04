Burroughs wird nie Landarzt sein, nie, und das ist o. k. so. Ein Groschenroman muss wie ein Groschenroman geschrieben sein. Ich brauche keine Stefan-Zweig-Zitate, verdammt! Ich will Schirmchendrinks! Piratenromantik! So viel Traditionalismus ist bei dem Thema doch noch erlaubt?!

Bevor man jetzt vollständig zum geifernden Langweiler mutiert, nimmt man sich lieber die nächsten Romane vor. Allen voran «Zierfischfutterflocken» des Basler Autors Raúl Fuertes. Rubrik: Krimi. Und, Freude! Da kriegt man was für sein Geld. Eine klassische Story um einen schrulligen Privatdetektiv, der den berühmten Telefonanruf kriegt: «Du musst mir helfen.» Frau in Not, Privatdetektiv eigentlich pensioniert, aber okay, er nimmt den Fall an, schliesslich gehts um seinen seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenen Bruder.

Es folgen Beschattung, Intrigen, Bestechung, das ganze herrliche Groschen-Programm. Die wilde Karibik ist meilenweit weg, wir bewegen uns jetzt in seichten Gewässern. Nicht zu heiss, nicht zu kalt, und man sieht immer schön den Boden unter den Füssen.

Taubenbrust und Handyfrust

Das gilt auch für «Ein Sonnenstrahl kommt selten allein». Die Geschichte um eine polnische Pflegerin ist herrlich nachvollziehbar und führt ganz ohne Dünkel grossartige Sätze wie «Ihr Herz schwoll an in ihrer Brust, es schüttelte sich wie eine badende Taube». Meisterhaft! Auch «Die Nacht der Handymonster» liest sich gut: Weisshaarige Monster kriechen aus Handys und versetzen die Menschheit in Aufruhr. Was für eine grandios hirnrissige Idee!

Als man schliesslich gar nicht mehr weiss, wohin mit der ganzen Schund-Euphorie, kommen dann doch noch zwei Geschichten, die man wieder etwas schlecht schlecht findet. Schlecht schlecht, wie kleine Sonnenbrillen und Tennissocken. Nicht gut schlecht wie Zierfische und nicht schlecht gut wie Tauben-Metaphern, aber auch nicht gut gut oder einfach nur gut oder schlecht oder sehr gut oder sehr schlecht. Macht das Sinn? Man weiss es am Ende selbst nicht mehr.

