«Wehleidige Schweiz», «diktatorisches Verhältnis zur Natur», «Eintauchen im Heimkino»: Markus Imhoof im Interview

Die letzten Wochen verbrachte er Stunden um Stunden zum Sichten von Filmen der Solothurner Filmtage. Markus Imhoof war Jury-Mitglied für den Prix de Soleure und hatte die Wahl zwischen zwölf nominierten Filmen. Sie schaute er sich auf dem Beamer zu Hause an. Diese Woche wurde er anlässlich der Bekanntgabe der Nominierten für den Schweizer Filmpreis von Bundesrat Alain Berset mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Zeit, mit dem 79-Jährigen über den Schweizer Film, ein schwieriges Jahr und sein Pläne zu sprechen. Wir erreichen Imhoof in seiner Wohnung in Berlin.

«More than Honey», «Das Boot ist voll», «Eldorado»: Das sind die Titel einiger seiner erfolgreichen Filme. Markus Imhoof (1941 geboren in Winterthur) gehört zu den prägenden Figuren des Schweizer Films seit den 1960ern. Zusammen mit Fredi M. Murer («Höhenfeuer») und fünf weiteren Freunden gründete er 1970 die eigene Produktionsfirma Nemo Film. Imhoof lebt in Berlin und Mailand, wurde mit Preisen u.a. der Berlinale und des Schweizer Filmpreises ausgezeichnet. «Das Boot ist voll» wurde von der Schweiz ins Rennen um einen Oscar geschickt. An der diesjährigen Ausgabe der Solothurner Filmtage war Imhoof Jurymitglied für den Prix de Soleure und erhielt vom Bund den Ehrenpreis für sein Gesamtwerk. (dfu)

Es kommt gar nicht so weit. Starte ich einen Film, dann will ich eintauchen.

Fast nirgendwo stelle ich eine grössere Wehleidigkeit fest als in der Schweiz, was diese Pandemie betrifft. Das betrübt mich, aber ist mir lieber als holländische Aggression.

Die Diskussion über offene Skigebiete ist ein Beispiel. Ich gehe Jahr für Jahr Langlaufen im Engadin. Natürlich würde ich am liebsten auch hinreisen, aber es wäre schlichtweg dumm. Wir müssen dem Virus nicht ständig neue Lungen zum Frass anbieten und ihn so zum Mutieren anstacheln. Ich kann auf den Schnee verzichten, ohne unglücklich zu werden. Ich bin in den 1940ern geboren und erinnere mich gut an die Nachkriegszeit. Im Vergleich dazu leben wir in unglaublichem Überfluss und können für einige Zeit auf etwas verzichten, ohne gleich ins Unglück zu stürzen. Und der Staat wird Existenzen sichern.

Das Thema behandelten Sie in Ihrem Film «More than Honey». Woran sind Sie aktuell?

Wahrscheinlich am kompliziertesten Projekt meines Lebens überhaupt. Es ist eine sehr persönliche Geschichte auf drei Kontinenten und in drei Jahrhunderten, ausgehend von einer Urahnin, die 1770 in der Karibik geboren wurde, einer Grossmutter in Zürich und meiner Mutter, die in Indien geboren ist. Es geht um die Frage, was verantworten wir selbst und was kommt ohne unser Zutun? Und was davon ist Zufall. Die Geschichte hat erstaunlich viel mit der Aktualität zu tun. Sie zeigt, wie globalisiert die Schweiz schon vor drei Jahrhunderten war und was dabei unsere Verantwortung ist.

Knüpft sie auch ans Thema Migration an, das Sie in Ihren Flüchtlingsfilmen «Eldorado» und «Das Boot ist voll» behandelten?

In gewissem Sinne, nur geht es diesmal nicht um Menschen, die in die Schweiz wollen, sondern umgekehrt um Schweizer, die in die Welt hinaus zogen. Mich interessiert unsere Verstrickung mit der Welt.