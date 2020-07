Was darf Klamauk? Film von Otto Waalkes gerät wegen dem N-Wort unter Rassismusverdacht

Otto Waalkes wird unter die Rassismuslupe gelegt. In seinem Kinodebüt «Otto – der Film» fällt das «N-Wort», also «Neger», mehrmals. Und weil der Spielfilm aus dem Jahr 1985 in deutschen Kinos wieder aufgeführt werden soll, wird Protest laut.

An mehreren Stellen werden schwarze Menschen diffamiert. Das N-Wort fällt, und es gibt eine ganze Szene, in der Otto gemeinsam mit einem dunkelhäutigen US-Soldaten einen Trickbetrug durchzieht.

Ottos Filmfigur spricht den Soldaten, gespielt vom deutschen Schauspieler Günther Kaufmann, als «Neger» an und benutzt ihn, um in einer grotesken Szene einer naiven, älteren Dame ihn als Sklaven zu verkaufen.

Ottos Filmfigur kommt nämlich als schusseliges, nervöses Landei nach Hamburg – mit der naiven Vorstellung vom schnellen Unternehmerreichtum und mit einem stupiden Menschenbild. Komisch ist, dass er in kompletter Verkennung der Umstände von einem Chaos ins nächste tappt, einen Mafioso nicht als solchen erkennt, indirekt den Glauben an eine Tellerwäscherkarriere parodiert sowie rassistische Klischees karikiert.

Schaut man sich den Kinofilm an, wird sofort klar: Hier entlarven die Drehbuchautoren, die auch für das Satiremagazin «Titanic» Texte schrieben, am Laufband den deutschen Biedersinn mitsamt seinem Alltagsrassismus.

Übrigens: Die an der Wohnungstür überrumpelte ältere Dame in der «Sklavenszene» entlarvt in ihrer Gutgläubigkeit ihre unterschwellige Anerkennung der Sklaverei – was man als Kontinuität der Herrenrasse-Ideologie der Nazis verstehen kann, zumal ihr Gatte im «Ministerium» arbeitet, vielleicht also ein Altnazi sein könnte.

Genauso funktioniert Satire. Dass sie in vordergründigen Klamauk gepackt ist, macht sie womöglich sogar zur breitenwirksameren Volksaufklärung (den Film sahen in Deutschland geschätzte 15 Millionen Zuschauer).

Man darf einen sekundären Rassismus sehen

Der blosse Reflex auf Worte, ohne Berücksichtigung des Kontextes, hilft bei der Beurteilung nicht weiter, ob ein Kunstwerk rassistisch sei. Einen Haken hat die Sache dennoch: Zwar wird in «Otto – der Film» Komik nicht gegen Minderheiten gerichtet, sondern immer gegen das Spiessige der Mehrheitskultur.

Aber der italienische Bauarbeiter und der dunkelhäutige US-Soldat sind Statisten, werden zu Instrumenten des satirischen Klamauks und sind nie Akteure. Man darf darin einen sekundären Rassismus sehen, weil keine Selbstermächtigung, zum Beispiel mit den Mitteln der Selbstironie, stattfindet, sondern nur aus weisser Optik Satire definiert wird.

Besser gemacht hat das die ZDF-Satiresendung «Die Anstalt» vom 14. Juli, in der zwei dunkelhäutige Deutsche als Moderatoren der Show «Ich bin Rassist» vier hellhäutige Deutsche vorführten. Die souveräne Umkehrung hielt einen erhellenden Spiegel vor.

Viktor Giacobbo würde seinen vulgären Inder nicht mehr spielen

Stellt sich noch die Frage, ob Viktor Giacobbo seine Figur des vulgären Inders Rajiv und seinen «Gasche nide magge gagge»-Italo in der Schublade versenken soll. Giacobbo hat gegenüber dem «Sonntagsblick» eingeräumt, er würde diese Figuren nicht mehr spielen.