Schon im Buchtitel hört man das kopfschüttelnde Missfallen der biederen Volksmeinung: Pfui, so was gehöre sich doch nicht, so spät im Leben noch eine Liebschaft anfangen – in diesem Alter! «Es Gschleipf» tönt schliesslich bünzlihaft abschätzig. Ernst Burren zeigt hier seine Meisterschaft, den einfachen Leuten aufs Maul zu schauen und Biederkeit leise zu verspotten. Mit seiner Mentalitätsforschung kommt er seit Jahrzehnten sprachlich ungewöhnlich nahe an seine Figuren, die sich dem Erzähler in nachbarschaftlicher Plauderei anvertrauen. Die Mundart hilft ihm dabei enorm.

Ironischerweise entpuppt sich das missmutige, neidische Schimpfen in der kurzen Erzählung «Bettmeraup» als berechtigte Warnung. Denn der alte Ueli fällt auf einen weiblichen Blaubart herein. Barbara bringt einen Mann um den anderen ins Grab – ausgerechnet auf der Bettmeralp, wo den älteren Herren das Herz versagt vor Liebe und dünner Höhenluft. Es ist eine jener Geschichten, derentwegen man Burren als tiefsinnig-humorvollen Antiheimatdichter liebt.