«War Drums» von Giulia Dabalà wird zum besten Newcomer-Song 2020 gekürt

(sku) Über einen Fondation-Suisa-Award für das beste Demotape der jeweiligen Kategorie dürfen sich neben Dabalà der Genfer Rapper chien bleu, die Krautrock-Band Yet No Yokai aus Luzern und die Elektrokünstlerin Casanora aus Bern freuen, wie das Popmusikfestival am Dienstag mitteilte.

Die Awards sind pro Kategorie mit je 3000 Franken dotiert. Die Auszeichnung für das «Demo of the Year» bringt weitere 5000 Franken Preisgeld. Die 24. Ausgabe von m4music findet vom 25. bis 27. März 2021 in Zürich statt.

Hören Sie hier den Sieger-Song: