Vom Kinderzimmer in die Arena: Die «Drei ???» füllen mit ihren Shows ganze Hallen

Einst als Romanfiguren erschaffen, haben sie 1979 sprechen gelernt und konnten so ihre Abenteuer aus dem Rocky-Beach-Nimmerland in Tausende Kinderzimmer verbreiten. Manche Grippe war deutlich leichter zu ertragen, wenn im Kassettenrekorder «Die drei ???» auf Verfolgungsjagd gingen oder eine ihrer berühmten Telefonlawinen starteten. Zig Detektivbanden wurden gegründet. Alle wollten wie Justus sein.

Die Menschen landeten auf dem Mond, die Mauer fiel, das Corona-Virus wurde entdeckt: Justus, Peter und Bob waren immer in ihrem Nimmerland: dem Schrottplatz von Justus Onkel. Dort haben sie einen Wohnwagen zur Zentrale umfunktioniert. Von dort schwärmen sie aus, um Fälle zu lösen. Sie fassen Räuber, überlisten Schmuggler, kommen Betrüger auf die Schliche. Justus, Peter und Bob sind «Die drei ???».

Peter Pan heisst eigentlich Justus Jonas. Er heisst auch Peter Shaw. Und Bob Andrews heisst er auch gleich noch. Seit 1964 sind Justus, Peter und Bob Jugendliche, eingeklemmt zwischen Kindheit und Erwachsensein. Sie sind Jugendliche in Rocky Beach, Amerika. Während die drei Freunde nicht älter wurden, waren dort Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama und Trump Präsident.

In Amerika kamen die Detektive nie zum fliegen

Und anders als Justus, Peter und Bob sind die Hörer des Hörspiels älter geworden. Eine Schätzung der deutschen Produktionsfirma geht davon aus, dass rund die Hälfte aller Hörer und Hörerinnen mittlerweile älter sind als die Detektive selber.

Von den Kinderzimmern aus haben «Die drei ???» die Welt erobert. Oder zumindest den deutschsprachigen Raum, also immerhin ein bisschen Welt.

Durch diesen Raum touren die Sprecher der Detektive gerade. Gestartet wurde standesgemäss in der Hamburger Elbphilharmonie, gelesen wird auch oft vor mehreren tausend Zuhörer. Ermittlungsarbeit unter Beobachtung. In der Schweiz wurde erst eine Lesung im Zürcher Volkshaus geplant, weil diese rasch voll war, setzte man noch eine Zusatzshow an.

Die war auch subito ausgebucht. Beide fanden diese Woche statt. Das dritte Mal ermitteln «Die drei ???» in der Schweiz nun im Zürcher Hallenstadion (18. März). Viele Tickets hat es auch da nicht mehr. Nimmerland ist überall.

In der Geschichte «Der drei ???» hätte es genügend Möglichkeiten gegeben, dass die Zeit tatsächlich stehen bleibt. Einst als Krimi für Jugendliche in den Vereinigten Staaten entstanden («The Three Investigators») starb 1969 schon nach wenigen Jahren der eigentliche Autor, Robert Arthur. Immerhin: Arthur hatte vorgesorgt und schon zu Lebzeiten nach weiteren Mitautoren gesucht.

Das endgültige Ende für die amerikanische Version des Detektiv-Trios kam 1991. Der Verlag stellte die Reihe ein – manche Quellen sprechen von Rechtsstreitigkeiten mit den Erben des Gründers, andere von ausgebliebenem Erfolg. So richtig zum Fliegen kamen «The Three Investigators» aber tatsächlich nie.

Die Qualität der Folgen ist für Erwachsene gar nicht so wichtig

Was in den USA lahmte, hatte im deutschsprachigen Raum längst Tritt gefasst. Bereits 1968 erschien das erste übersetzte Buch und nachdem die Serie ennet dem grossen Teich eingestellt wurde, setzte man die Reihe einfach fort. Der Kosmos-Verlag kaufte die Lizenz und engagierte als Autorin die Österreicherin Brigitte Johanna Henkel-Waidhofer, die – fast schon schreibwütig – innert drei Jahren 16 Abenteuer «Der drei ???» niederschrieb.

Mittlerweile ist das Autorenteam breiter aufgestellt, die Veröffentlichungskadenz bleibt hoch. Bis heute sind alleine in Deutschland über 16 Millionen Bücher verkauft worden. Und – noch imposanter – über 45 Millionen Hörspiele.