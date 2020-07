Vom Kinder- direkt ins Ehebett: So beugen sich junge Menschen dem Druck einer konservativen Gesellschaft

Mamnua. Verboten. Das ist in Ägypten so einiges, das in der Schweiz wie selbstverständlich erlaubt ist. Sex vor der Ehe. Mamnua. Sich abends allein mit dem Angetrauten treffen. Mamnua. Verhüten. Na ja, nicht gerade mamnua, aber in konservativen Kreisen verpönt. Für junge Menschen bedeutet dies, dass sie vor der Ehe keine intimen Beziehungen führen dürfen. Mamnua. Vorsichtshalber kommt der Bruder mit, wenn die Schwester ihren Verlobten trifft. Als «Anstandswauwau», wie einer von vielen Aufpasser-Brüder im Film «Fiancées» genannt wird. Er hätte an so manchem freien Abend gern was anderes gemacht, als über die Ehre seiner 23-jährigen Schwester Randa gewacht. Es gehe nicht mehr lange, vertrösten ihn die angehenden Brautleute, Randa und Abdelrahman; die Hochzeit steht kurz vor der Türe.