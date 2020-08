Über die 21st Century Concerts GmbH ist der Konkurs eröffnet worden

Das 21st Century Orchestra, das sich seit über 20 Jahren der Filmmusik widmet, spielt aus seinem grossen Repertoire mit einem reduzierten 10-köpfigen Chamber Orchestra unter dem Vordach KKL. Dargeboten werden die grössten Hits aus Hollywood-Kino-Blockbustern von «Harry Potter» bis «Pirates of the Caribbean».

Die einstündigen kostenlosen Konzerte werden von der CKW finanziell unterstützt. Jeweiliger Höhepunkt wird ein musikalischer Tribut an den kürzlich verstorbenen Komponisten Ennio Morricone sein. Die Konzerte finden am Freitag, 28. August und Samstag, 29. August jeweils um 19.00 Uhr statt. Voraussichtlich wird es für die Zuhörenden 100er-Sektoren geben und eine Anmeldung via KKL-Homepage notwendig sein. Mehr Infos sollen ab kommenden Mittwoch verfügbar sein.