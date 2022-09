TV-Kritik Zürcher «Tatort» «Risiken mit Nebenwirkungen»: Ein Drehbuch wie ein Lochsieb Der vierte Fall aus Zürich führt die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur atmosphärisch in die totale Fernsehdepression. Wann lernt das SRF endlich, was ein guter Krimi ist?

Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler): Sympathieträgerinnen werden sie wohl nie. Aber vielleicht muss das auch nicht sein. Bild Pascal Mora/SRF

Grau ist der«Tatort». Grau sind die Menschen. Grau sind die Garagen und grau sind die Gänge, in denen wichtige Menschen wichtige Gespräche führen. Grau ist der Zürichsee. Grau ist der Nebel beim Prime Tower, der in diesem Film eine abweisende Trutzburg und Sitz eines mächtigen Pharmakonzerns ist. Man kann es nicht anders sagen: Atmosphärisch kennt dieser vierte Zürcher «Tatort» «Risiken mit Nebenwirkungen» (Regie: Christine Repond) nur eine Richtung: die in die totale Fernsehdepression. Die düstere Filmmusik von Marcel Vaid erledigt den Rest.

Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) ermitteln in ihrem vierten Fall in der Pharmabranche. Der Konzern Argon will mit der Topanwältin Corinne Perrault (Sabine Timoteo) eine Klage gegen ein Medikament abwehren, das kurz vor der Zulassung steht. Es soll den Betroffenen einer seltenen Krankheit Linderung verschaffen. Kurze Zeit später treibt Perrault, die seit ihrer Jugend Diabetikerin ist, neben ihrem Boot im grauen Zürichsee. Jemand hat ihr den Inhalt eines ganzen Insulinpens appliziert.

Grandjean und Ott nehmen in dieser grauen Gemengelage aus Fakten und Vermutungen die Suche nach der Täterin oder dem Täter auf, und sie tun das in der für das Storytelling in Zürich schon fast etablierten Art: indem sie sich zwischen zwei Extremen in der Gesellschaft bewegen. Das Feld der Verdächtigen ist schnell abgesteckt: Da ist der Pharmakonzern Argon, wo Laura de Weck als eine Art Klon der gefallenen Pharma-Start-Up-Hoffnung Elizabeth Holmes walten und schalten darf («ein Steve Jobs der Pharmaindustrie»). In Zürich heisst diese Frau, die als Erfinderin des verheissungsvollen Medikaments gilt, Regula Arnold. Sie beherrscht den Sprech der Silicon-Valley-Blase aus dem Effeff, und schluckt zur Nervenberuhigung auf der Toilette auch mal ein paar ihrer eigenen Produkte.

Sekundiert wird dieser Pharmariese durch die schicke Anwaltskanzlei, in der die ermordete Corinne Perrault tätig war. Hier führt Topanwältin Martina Widmer (Theresa Affolter) streng und mit maximaler Kälte das Regiment - wenn der berufliche Druck zu hoch wird, ruft sie der Putzfrau auch mal «Blöder Trampel» hinterher. Und als Kontrast zu diesen Kapitalismusmonstern stehen die Geschädigten und Kläger: eine Mutter mit ihrer Tochter, die darauf beharrt, dass das Medikament ihre Situation verschlimmert habe.

Das Krimi-Matriarchat

Nun sollte man nicht in den Reflex verfallen, den «Tatort» deshalb doof zu finden, weil hier mächtige Frauen porträtiert werden, die nicht dem «Braves-Mädchen»-Klischee vieler Vorabendserien entsprechen. Die deutsche «TAZ» nannte den Zürcher Krimi kürzlich anerkennend ein «Krimi-Matriarchat». Tatsächlich ist es dem SRF hoch anzurechnen, dass es unbequemen Frauenfiguren mehr Raum gibt als in anderen Serien, dass es überhaupt die Rollen so grosszügig und gegen den Strich mit Schauspielerinnen besetzt.

Das Problem ist, dass in diesem optisch zwar wie in Beton gegossenen Film die Figuren so oft das Genre wechseln, dass eine glaubwürdige Charakterzeichnung kaum möglich ist. Die «gspürige» Tessa Ott (Carol Schuler) ereilen Flashbacks vom Tathergang, die mehr zu einem übersinnlichen Fantasy-Plot passen als zu einem Krimi. Die gleichzeitig sehr konkrete Kapitalismuskritik, die quasi zur Begleitmusik des Zürcher «Tatorts» geworden ist, muss daneben auch noch irgendwo unterkommen (Ott: «Wenn ich diese Karren sehe, könnte ich kotzen.»)

Die Special-Effects am Konferenztisch der Zürcher Kantonspolizei würden nach wie vor besser in eine 1990er-Jahre Folge von Raumschiff Enterprice passen. Zuweilen kippt die Story sogar ins Melodram, wenn die sonst tough auftretende Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) beim Zwiebelschneiden im Restaurant ihres Freundes schluchzend den Satz sagen muss: «Ich versage einfach immer mit Kindern.»

Rudern und Rappen

Diese Widersprüche führen nicht zu mehr Tiefgang und mehr Vielschichtigkeit in der Figurenzeichnung, sondern enden im Gegenteil in heilloser Verwirrung. Man will sich inhaltlich und charakterlich nicht festlegen. Die deutschen Drehbuchschreiberinnen Stefanie Veith und Nina Vukovic, die schon für die ziemlich abgefahrene Folge «Schattenkinder» im Zürcher Kunstmilieu verantwortlich waren, haben ein Drehbuch geschrieben wie ein Lochsieb. Als habe man sich erst in der Mitte des Drehbuchs auf den Täter geeinigt, fällt Handlungsstrang um Handlungsstrang durch die Maschen, ohne weiter verfolgt zu werden.

Zuweilen braucht es in diesem überdrehten Drehbuch regelrechte Übersprungshandlungen, um die Story in die richtige Richtung zu lenken. Eine Keule in der Form eines medizinischen Laborgegenstandes, der hier nicht näher beschrieben werden soll, haut am Ende dann alle Versuche eines sorgfältigen Plotaufbaus um. Kurz: es geht um sexuelle Belästigung.

Weil man beim SRF inzwischen erkannt hat, dass viele Schlüsselfiguren wenig humorbegabt sind, wurden mit der Spritze für diese Folge überall kleine Humorsalven injiziert. Assistent Noah Löwenherz (Aaron Arens) darf als Tech-Geek seinen weiblichen Vorgesetzten mit Hilfe einer Computerstimme schlüpfrige Sätze unterschieben. Grandjean singt neuerdings wie ihre Kollegin Tessa Ott. Genauer: Sie rappt. Bei der Einvernahme des kranken Teenagers solidarisiert sie sich mit einem Song der Westschweizer Rap-Combo Sens Unik - herzlich Willkommen im abgelaufenen Musikfilm. Sens Unik haben sich im Jahr 2010 aufgelöst. Einen Teenager hat Sens Unik zuletzt in den 1990ern vom Stuhl gerissen.

Was Rap in diesem staubtrockenen Film im Anwaltsmileu verloren hat, erschliesst sich aus der Geschichte nicht. Immerhin haben die beiden Frauen nach Ende dieser Folge einen gemeinsamen Soundtrack, mit dem sie ihre Beziehung vertiefen können. «Grandjean und Ott, die beiden Bluthunde ...», rappen sie zum Schluss den Zuschauerinnen und Zuschauern ins Gesicht. Wir hoffen, dass sie in Folge fünf nicht zu Musicaldarstellerinnen mutieren.