Theaterspektakel Zürich: Und die Welt trifft sich doch - trotz Corona

Trotz Maskenpflicht, Distanzregel und Reisebeschränkungen will das Theater Spektakel nicht auf seinen Anspruch verzichten, internationale Truppen nach Zürich zu bringen. Sie sollen gemeinsam mit Schweizer Künstlern «das Zusammenleben und Überleben auf unserem postkolonialen Planeten» verhandeln, wie die Macher um den Künstlerischen Leiter Matthias von Hartz das Thema umreissen. Die Projekte des ersten Wochenendes zeigen, wie sehr alles mit allem zusammenhängt, in einer globalen Pandemie, einer globalen Wirtschaft.

Lagartijas Tiradas al Sol aus Mexiko haben mit Isabelle Stoffel aus Zürich einen Audiowalk erstellt, den man sich auf einer Schifffahrt über den Zürichsee anhört. Das Plätschern des Wassers unterm Kiel in Zürich wird mit Umweltsünden in Mexiko überschrieben, in deren Folge Pflanzen aussterben, Flüsse vergiftet werden und das Trinkwasser knapp wird. Globale Konzerne wie Nestlé mischen dabei an vorderster Front mit.

Gewerkschafter berichten von Beschimpfungen

Die «Tradition» der Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz folgt die Truppe Ké Sarà im Langzeitprojekt «Schwarzenbach-Komplex». Zum Auftakt berichteten italienischstämmige Gewerkschafter im Ristorante Cooperativo von ihren Erinnerungen, von Diskriminierungen, Beschimpfungen und Schmerz. Die Reaktionen des Publikums zeigen deutlich, wie gross der Gesprächsbedarf ist. Und dass trotz der heute so schicken «Italianità» noch vor wenigen Jahren eine ganz andere Stimmung gegenüber den «Tschinggen» herrschte. Manches, was heute schön aussieht, ist es lange nicht gewesen oder längst nicht mehr.

Mit diesem Gedanken spielt auch die Opernperformance «Sun And Sea» des litauischen Trios Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte und Lina Lapelyte, die in der Werft gezeigt wird. Die Zuschauer stehen auf einer Galerie, unter ihnen liegen Strandbesucher auf Tüchern im Sand. Erwachsene jeden Alters sonnen sich, cremen sich ein, hören Musik. Und dann singen sie zu minimalistischer Musik, die bald hypnotische Wirkung entwickelt. Singen kleine Geschichten, mittlere Dramen und grosse Naturkatastrophen. Die Ehefrau berichtet von den ­wunderschön ausgebleichten Korallen am Great Barrier Reef; ihr Mann ist dem Burn-out nahe. Auch die Erde ist längst erschöpft. Am Ende liegt die ­Lösung im 3D-Druck. Damit könnten Korallen, Bienen und sogar Menschen wieder auferstehen. Selbst nach ihrem Aussterben. Es sieht alles so schön aus – und ist doch zum Gruseln.

In dem partizipativen Projekt «Virus» von Yan Duyvendak, das auf WHO-Daten basiert, müssen die Zuschauer als Vertreter von Wirtschaft, Forschung oder Bevölkerung in einem Rollenspiel eine Pandemie bekämpfen. Die Arbeit entstand lange vor Corona – und wurde dann von der Aktualität überrollt. Die Tücke liegt in Details: Die Texte auf den Karten sind schlecht übersetzt, zum Teil sogar widersprüchlich. Das sorgt für Missstimmung. Dass am Ende das Zukunftsszenario eine nationale Sterberate von 45 von 50 Prozent prognostiziert, überzeugt keinen. Noch schwerer aber wiegt, dass sich die Spieler trotz Masken viel zu nahe kommen. Da landet das Rollenspiel hart in der Realität von Covid-19.

Das Theaterspektakel können Sie noch bis zum 30.8. erleben.