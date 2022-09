Theaterkritik Den Klimawandel verdrängen wie Ödipus: Das Schauspielhaus Zürich sucht im alten Mythos nach Antworten für das Heute Was hat die kollektive Verdrängung des Klimawandels mit dem «Ödipus»- Mythos zu tun? Eine ganze Menge, findet Regisseur Nicolas Stemann. Seine Mythosbearbeitung «Ödipus Tyrann» am Schauspielhaus Zürich hinterfragt unsere Gegenwart auf sehenswerte Weise.

Spielen alle gleichzeitig: Alicia Aumüller (oben) und Patrycia Ziólkowska (unten).

Es muss Ende der 1990er-Jahre gewesen sein, als ein Freund einen Aufkleber auf seinem Rucksack spazieren trug. Darauf stand: «Liebe Autofahrer, ihr steht nicht im Stau. Ihr seid der Stau». Es ging damals eher um Verkehrsinfarkt als um Klimawandel, doch dass Autos giftige Gase aus ihren Auspuffen ausstossen, das wusste man sehr wohl. Kaum einer liess deshalb sein Auto stehen.

In Theben wütet eine Seuche. «Die Stadt liegt im Sterben», sagt das Volk, der Chor. «Die Pflanzen tragen keine Früchte mehr, die Tiere sterben herdenweise in den Ställen, und die Flüsse reissen ganze Häuser nieder oder versagen gleich den Dienst und liegen trocken da.» Wenn ihr das ändern wollt, müsst ihr den Schuldigen finden, den Mörder des vorherigen Königs Laios, erklärt das Orakel. Aber wer ist der Schuldige? Immer der, der fragt, sagt der Kindermund. Du selbst, Ödipus, sagt der Seher Teresias.

Klimaschuld und ihre Verdrängung

Ödipus ist König von Theben, weil er dermaleinst das Rätsel der Sphinx lösen konnte. Die Antwort damals war «Der Mensch». Der Vater habe dabei vor allem an sich gedacht, so Ödipus’ Töchter. Ihm würde deshalb alles zustehen, «die Macht, der Reichtum, die Frau». Die Antwort sei richtig gewesen, aber die Frage eine andere. Die Töchter des Ödipus, das sind in dieser Inszenierung am Schauspielhaus Zürich Alicia Aumüller und Patrycia Ziólkowska. Sie sind auch der Chor, der Bote, der Diener, der Priester. Sind Ödipus und Kreon, Iokaste und Teresias. Denn in Nicolas Stemanns selbst überarbeiteter Fassung von Sophokles’ «Ödipus Tyrann» stehen nur sie auf der Bühne.

Stemann und sein Team treiben vor allem drei Gedanken. Erstens: Auch die Geschichte des Ödipus wird viel zu sehr aus Sicht des Königs erzählt, niemand schaut auf Iokaste oder auf die Kinder, nicht auf Eteokles und Polyneikes und erst recht nicht auf Antigone und Ismene. Zweitens: An der Situation der Welt, vor allem am Klimawandel, ist der Mensch selbst schuld, aber er will es nicht wissen. Drittens: Zu Beginn des Dramas mag Ödipus unschuldig in Schuld geraten sein. Doch im Laufe der Ermittlungen, sozusagen in eigener Sache, ändert sich das: Er beschuldigt grundlos andere, gibt sich aufbrausend, ungerecht und machtgierig.

Der eiserne Vorhang des Zürcher Pfauen ist die meiste Zeit geschlossen, verriegelt und verrammelt. Die beiden Darstellerinnen spielen auf zwei stufenförmig davor gebauten Emporen, setzen sich auch mal in die erste Reihe und beziehen nicht selten das Publikum mit ein. Sie sind in zwei kurze, schwarze Kleider gewandet, zurückhaltend mit Tüll und Spitze abgesetzt, dazu mal ein Tüllrock für Iokaste hier, eine Anzugjacke für König Ödipus da. Sie sprechen viel im Chor, sind sich aber auch Redepartner, Spiegelbild oder gemeinsam janusköpfiges Selbst. Meist bleiben sie eng beim stark gekürzten Text, ergreifen nur zu Beginn als Töchter, später als Iokaste, das für sie neu geschriebene Wort. In einer beeindruckenden Sequenz sind zwei Szenen ineinander verschnitten: Die finale Erkenntnis von Ödipus, der sich daraufhin die Augen aussticht, und die ­finale Erkenntnis von Iokaste, die sich selbst erhängt.

Reduktion und Konzentration

Aumüller kämpft sich dafür durch eine Zuschauerreihe und knüpft ihren Tüllrock an den Kronleuchter. Ein eindrückliches Bild in einer Inszenierung, die sehr genau gearbeitet ist und deren vorherrschende ästhetische Mittel Reduktion und die Konzentration sind. Ein reduziertes Bühnenbild, nur wenige Kostüme. Alles konzentriert auf das Wort, auf das stupende Spiel der beiden Frauen. Sie spielen und sprechen hervorragend, machen in jeder Sekunde klar, wer gerade mit wem spricht. Sie beherrschen das Chorspiel phänomenal, sind aufeinander eingespielt und geben sich Raum für Entfaltung, für grosse Gefühle und kleine humorvolle Spitzen. Es ist nicht ihre Schuld, dass der Spannungsfaden, zu Beginn und am Ende straff gespannt, im Mittelteil wegen der vielen Wendungen in der Aufklärung ein wenig durchhängt.

Wir Menschen wissen längst, dass jeder einzelne von uns schuld ist am Zustand der Welt, während Ödipus zu Beginn des Dramas nichts von seiner Schuld ahnt. Dass er sich blendet, weil er vor der Wahrheit und vor allem ihren Konsequenzen – wie wir – die Augen verschliesst, steht zwar im Programmheft, ist aber auf der Bühne kaum zu sehen.