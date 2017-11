"Die Hauptstadt" spielt in Brüssel und stellt EU-Funktionäre und weitere EU-Protagonisten in den Mittelpunkt. Das Theater Neumarkt eröffnet mit dieser Uraufführung unter der Regie von Tom Kühnel seinen Spielplan-Schwerpunkt "Neumarkt Globe", wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt.