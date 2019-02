Die Schau, die anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Schweizer National-Circus Knie" gezeigt wird, ist vom 7. März 2019 bis 19. Januar 2020 im Textilmuseum St. Gallen zu sehen.

Das Museum zeigt eine Auswahl von rund 90 Kostümen aus dem Privatbesitz der Familie Knie. Die Gewänder werden erstmals im Rahmen einer Ausstellung zu sehen sein. Kuratiert wird die Ausstellung von Martin Leuthold, ehemaliger Kreativdirektor der Jakob Schlaepfer AG, und Kostümdesigner Moritz Junge.

Neben dem Textilmuseum St. Gallen ist auch das Verkehrshaus der Schweiz Teil der Jubiläumsaktivitäten. In der Ausstellung "Knie auf Reisen" wird ab 26. März in Luzern der Original-Zirkuswagen 29 von Margrit Lippuner-Knie gezeigt. In diesem Wagen wurden Zirkusgäste wie Komiker Charlie Chaplin, General Henri Guisan oder Schriftsteller Carl Zuckmayer empfangen.