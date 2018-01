Je 25'000 Franken gehen an Michael Fehr für "Glanz und Schatten", Friederike Kretzen für "Schule der Indienfahrer" und Yael Inokai für "Mahlstrom". Auch die beiden Lausanner Jérôme Meizoz ("Faire le garçon") und Baptiste Gaillard ("Un domaine des corpuscules") erhalten den Schweizer Literaturpreis in derselben Höhe, ebenso wie der Tessiner Fabiano Alborghetti ("Maiser") und der Bündner Dumenic Andry ("Sablun"). Das gab das Bundesamt für Kultur am Freitag bekannt.

Die feierliche Verleihung der beiden "grossen" und der sieben "kleinen" Schweizer Literaturpreise erfolgt am 15. Februar in der Schweizer Nationalbibliothek in Bern.