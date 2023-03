Tatort-Kritik Fall aus München: Batic und Leitmayr machen Jagd auf giftige Grossstadttiere Ein stadtbekannter Querschläger soll im neuen Münchner «Tatort» einen Motorradfahrer mit einem Laserpointer geblendet haben - ein tödlicher Unfall war die Folge. Doch das Milieu, in dem dieser alte Querulant lebt, ist mindestens so giftig wie er.

Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, Mitte) haben es mit einem besonders unangenehmen Zeitgenossen zu tun: Der Querulant Hackl (Burghart Klaussner) speit viel Gift. Bild: ARD

«Hackl». Ein Wort, das schon gesprochen Dissonanzen erzeugt und unschöne Assoziationen an Wörter weckt, die man lieber nie gebrauchen würde. «Hackl», das ist der Name des neuen Münchner «Tatorts». Und das Wort ist gut gewählt. Denn im Zentrum der Geschichte steht ein alter Querschläger und Querulant namens Hackl. Der gerät ins Fadenkreuz der Langzeitermittler Batic und Leitmayr, als ein junger Mann vom Typ Lieblingsschwiegersohn nachts mit einem Laserpointer geblendet wird und mit seinem Motorrad tödlich verunfallt. Dass der notorische Ruhestörer Johannes Hackl im Wohnblock gleich nebenan wohnt, entgeht den Ermittlern nicht, die selbst schon Blessuren von seinen früheren Wut-Orgien im Münchner Stadtraum tragen.

Doch während Hackl offen Gift speit und die Welt gegen sich aufbringt, scheint unter der Haut der friedfertig wirkenden Nachbarn genauso viel böses Blut zu fliessen. Regisseurin Katharina Bischof interpretiert diesen schulbuchmässig erzählten Krimi optisch als Grossstadtdschungel mit lauter kuriosen menschlichen Tierchen. Zwischen den in Grossaufnahme gezeigten Insekten in der Schrebergartensiedlung, dem Treffpunkt des Quartiers, an dem auch Hackl gerne gärtnert, fristen lauter vergiftete Existenzen in prekären Lebensumständen ihr Dasein und machen sich das Leben schwer. Jeder sucht sich sein Ventil und sein Opfer – manchmal mit tödlichen Konsequenzen.

Mit der Unvorhersehbarkeit seiner Handlung, seinen kantigen Schauspielerpersönlichkeiten und in der Wahl der Bilder vermag dieser Film immer wieder zu überraschen.