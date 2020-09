Synchronisierte Filme auf Deutsch oder Originale auf Englisch? Was ist besser?

Beispiel 1, «The King of Staten Island»: Die Tragikomödie von Judd Apatow wurde gleichzeitig auf Video-on-Demand und im Kino, aber nur in einer deutschen Synchronfassung, lanciert.

Eine Mehrheit der Deutschschweizer Kinobesucher sieht es anders. Sie schaut sich die synchronisierten Versionen an. Und der Anteil solcher Titel im Kino steigt, das belegen die Zahlen seit Jahren. Die Coronapandemie verstärkt den Trend nun noch. Das zeigen zwei Beispiele aus diesem Sommer.

Es ist ein wenig wie Grillieren mit Gas oder Segeln mit Motor: Filme anschauen in der synchronisierten Fassung, auf Deutsch. Ob Gas statt Kohle, Benzin statt Wind oder ein Synchronsprecher statt Brad Pitt – das Authentische fällt weg.

«The King of Staten Island» über einen Mittzwanziger, der nichts auf die Reihe bekommt, ist eindeutig ein Crossover-Film: Er funktioniert sowohl im Mainstream – als auch im Arthouse-Kino. Und er ist absolut sehenswert.

Beispiel 2, «Ava»: Auch «Ava» läuft nur auf Deutsch. Hinter dem soliden Actionthriller steht der in Steinhausen ZG beheimatete, unabhängige Verleih Impuls Pictures.

«Einen Film selber untertiteln zu lassen, ist mit erheblichen Kosten verbunden. Und wir wollten den Film möglichst schnell ins Kino bringen. Die Multiplexe brauchten Futter im Actionbereich», sagte der Marketingverantwortliche dieser Zeitung noch vor der Lancierung des Heilsbringers für die Kinos, «Tenet».

Rein der Namen wegen hat «Ava» ein gewisses Potenzial für den Arthouse-Bereich, aber Actionfilme wie dieser funktionieren in Mainstreamkinos besser auf Deutsch. Es geht also um Aufwand und Ertrag, und man fragt sich in der Branche gerade, ob es sich lohnt, für die Schweiz eigens eine Version mit deutschen und französischen Untertiteln herzustellen, wenn aus Deutschland eine Synchronfassung bezogen werden kann, die zwar auch ins Geld geht, aber ohnehin vorliegt. Das macht eine Einsparung von immerhin mehreren tausend Franken möglich.

Auch der internationale Filmverleih Universal hat für «The King of Staten Island», mutmasslich aus Kosten- und Zeitgründen, auf eine Untertitelung für die Schweiz verzichtet.

Synchronstimme wird wichtiger als der Star selbst

Weshalb aber werden die Synchronfassungen beliebter? Das häufigste Argument, das man hört: «Ich will mich aufs Bild konzentrieren. Muss ich die Untertitel lesen, dann verpasse ich die Bilder.» Das Problem: Nur die wenigsten kommen ohne Untertitel aus, auch wenn sie noch so gut Englisch sprechen. Doch Englisch ist nicht gleich Englisch. Viele bekunden Mühe mit einem schottischen Akzent, sie sind also auf die Untertitel angewiesen.

Philippe Täschler ist Chef der wichtigsten Kinokette in der Deutschschweiz, der Kitag. Zum Portfolio gehören Stadtkinos und Multiplex-Anlagen an den Stadträndern. Die meisten Filme laufen dort auf Deutsch. Täschler sagt, auch wenn es Jahre gebe mit mehr Eintritten bei Filmen in Originalsprache, sei der Trend klar: